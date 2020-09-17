康文署泳池重開│泳池範圍要戴口罩　5情況豁免　網民：好難做到

【泳池重開／口罩措施】康文署宣布，各區游泳池會在明日（9月18日）重新開放，除了正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池。康文署亦提醒身處泳池範圍時須一直佩戴口罩，僅有5個豁免情況，但網民看到豁免情況紛紛稱「笑爆嘴」，直指只要進入泳池範圍都是該５種情況，又指口罩在泳池範圍難免濕水，質疑規定是「好難做」。

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，游泳池一度暫停開放。不過康文署宣布明日（9月18日）起重開泳池，開放時間每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

（資料圖片）

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重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施，又提醒市民「身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩」，只有5個情況下例外，詳情可看下列圖片。

康民署泳池重開後 戴口罩安排▼▼▼

其實食環署在今年5月的「2019冠狀病毒病 - 就泳池建議採取的措施」已有提及泳池戴口罩問題，今次則明言「身處泳池範圍時須一直佩戴口罩」。惟網民認為在泳池範圍內要戴口罩在實際操作上有困難，「就算搵個防水袋裝住口罩，拎出嚟戴嗰陣都濕晒啦」、「好多餘，身處泳池範圍，唔係游水就係沖涼，唔通一直拎住個口罩？」、「試列出在泳池範圍的第6種情況」。

重開泳池特別措施 ▼▼▼

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至於公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地，將繼續關閉。。

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