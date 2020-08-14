習近平制止餐飲浪費　10張圖看清中國糧食實況　今年夏糧產量增？

【中國糧食危機？】中國推動「惜食」，國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為，首當其衝的網絡平台「大胃王吃播」遭官媒央視、新華社等媒體炮轟「誤導消費、浪費嚴重」，令吃播秒速在各大影片頻道下架消失。國家領導人高調反對浪費食物是美德，但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。中國今年在新冠肺炎疫情打擊、汛情及蝗禍夾擊下，國家統計局今日（8月14日）表示，目前糧食庫存比較充足，重申今年夏糧產量按年增長0.9%，創歷史新高。 《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表，讓大家了解清楚中國糧食現況。

內地官媒《人民日報》海外版旗下「學習小組」周二（11日）發文表示，習近平對制止餐飲浪費行為作出重要指示，稱儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，更強調要加強立法強化監管，堅決制止餐飲浪費行為，並要宣傳教育，在全社會營造浪費可恥、節約為榮氛圍。

(新華社)

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「惜食」是美德，但要勞煩領導人作出呼籲，令市場憂慮中國是否出現糧食危機。要知道中國糧食供應情況、是否短缺危機，分析下列8張圖或有答案。

▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

中國地大物博，根據中華人民共和國中央人民政府官方數據，截至2019年人口已超過14億，較上一年增張約0.3%：

中國人口2018至2019年變化： （2019年）140,005萬人-（2018年）139538萬人=467萬人 （增長率約0.335%）

人口增加意味糧食需求增加，而中國全國過去5年（2015至2019年）每年產量都處於超過6萬（萬噸）的高位，2019年更是過去18年產量新，較前一年增長了0.9%。

中國糧食產量2018至2019年變化： （2019年）66,384萬噸-（2018年）65,789萬人=595萬人 （增長率約0.904%）

中國人口增長（萬人）（2015-2019）▼▼▼

中國糧食全年產量（萬噸）（2015-2019）▼▼▼

中國人均糧食（公斤）（2015-2019）▼▼▼

值得注意的是，產量增加未必代表人均糧食增加。從以下圖表可見，雖然全年糧食產量增加，但人均糧食反而呈下跌趨勢，由2015年的481.76公斤，跌至2019年約470公斤，意味每個人的糧食數量略有下降。而2019年糧食產量的增長率雖高於人口增長率，但人均糧食卻仍下降。

中國人口增長 VS 人均糧食（2015-2019）▼▼▼

全年總產量 VS 人均糧食（2015-2019）▼▼▼

至2019年底至今年COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，中國多個地區一度封城又停工停市，但根據官方數據，新冠肺炎疫情似乎未有顯著影響糧食產量，縱使播種面積跌至6年（2015至2020年）低位，但今年夏季總產量達14,281萬噸，是6年來最高。

中國夏季糧食總產量（萬噸）（2015-2020）▼▼▼

中國夏季糧食每公頃產量（公斤）（2015-2020）▼▼▼

中國夏季播程面積（千公頃）（2015-2020）▼▼▼

小麥收購量減約兩成

不過要留意，根據國家糧食和物資儲備局，截至8月5日，主產區小麥及油菜籽累計收購數都下跌，分別只有4285.7萬噸（同比減少約兩成、938.3萬噸）及70.6萬噸（同比減少約7%、5.1萬噸）。主產區早秈稻累計收購則上升，有264.1萬噸（同比增加約5%、12.6萬噸）。

（中新社）

小麥進口量增近兩倍 創7年新高

還有一點，根據中國海關總署7月底數據，中國6月份小麥進口量升至近7年最高水平，當月進口小麥多達91萬噸，按年增長197%，同時上半年累計小麥進口總量達335萬噸，按年增長90%。

粟米進口量亦按年增長23%至88萬噸，令上半年粟米進口量達到370萬噸，按年增長17.6%。用於替代粟米的高粱進口量亦急升至68萬噸，是自2017年3月以來最高水平。顯示中國糧食進口量亦有上升趨勢。

綜合以上，中國今年夏季糧食產量仍有上升，惟收購數目下跌，而糧食進口數量則急升。不過，因應議中美貿易協議，中國要增購美國農產品，當中包括小麥及粟米，故進口量增加相信與此有關。

（資料圖片）

自然災害及國際形勢未明朗 中國下半年糧食問題待觀察

至於下半年，仍須觀望新冠肺炎疫情、水災及蝗災形勢，加上美國與中國角力局勢持續升溫，未知會否影響中國今年秋季糧食產量。

國家統計局：糧食庫存充足

中國「惜食」熱論之際，國家統計局今日（8月14日）表示，目前糧食庫存比較充足，重申今年夏糧產量按年增長0.9%，創歷史新高，而全年食品價格有基礎、有條件保持穩定，惟7月份南方汛情影響生豬生產和調運，導致豬肉價格上漲，7月份豬肉價格按年上升85.7%，估計高位還會持續一段時間。

（資料圖片）

國統局又說，中國經濟過去依賴外需相對較大，現在則主要依靠內需，對於中美發展來說，中美經濟互補性較強，合則兩利，鬥則兩傷，鬥爭對於整個世界都不利，希望保持平等互利，和平發展，共同促進世界經濟增長。

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