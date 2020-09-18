祖母糞坑溺斃兩孫女　證患精神分裂　家屬呈「諒解書」盼輕判

四川省南充市營山縣一名55歲姓徐的女子在今年3月30日趁丈夫、兒子及媳婦離家，竟先後將兩名分別3歲及5歲的孫女推落糞坑溺斃，翌日企圖跳落水庫自殺；經司法鑑定，徐女患精神分裂症，案發當日的違法行為被評定為部分刑事責任能力。上月24日，南充市人民檢察院以故意殺人罪起訴徐女，惟家屬呈上一份「諒解書」，懇請司法機關從輕處罰。

據稱，徐女當日下午前往糞坑挑糞澆菜，3歲的小孫女蹲在旁邊在看，突然徐女用糞瓢將孫女推入糞坑，惟隨即心軟後悔，跳下去打撈不果；約10分鐘後，5歲的大孫女走過來問「妹妹呢？」，徐女答道「妹妹掉進糞坑了」，大孫女於是蹲在糞坑旁邊尋找妹妹下落，徐女見狀將她推了下去並按在糞坑內溺斃。

及後徐女的兒子與媳婦回家，發現婆孫三人同告失蹤，遂報警及四出打探，從鄰居口中得悉兩幼女曾到糞坑邊玩耍，於是前去揭開蓋板驚見她們的屍體。兩女童的父親曾一度以為她們不慎掉進糞坑，母親則因擔心疏忽照顧被責怪而離家出走。

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穿羽絨服跳水庫自殺獲救

案發翌日，徐女在鄰村企圖跳落水庫輕生但救起，水庫管理員說，徐女當時身穿羽絨服，強大的浮力令她保住性命；而眾人合力營救時，她還拼命反抗並大喊「不要救我，讓我去死」。警員接報到場，徐女承認殺害了兩名孫女，跳水庫自殺「是給她們抵命」。

檢方以故意殺人罪起訴徐女，然而家屬呈上「諒解書」懇請從輕處罰。徐女的丈夫說，妻子近年和家人關係變差，曾多次離家出走，「她有被迫害妄想症，認為自己得了胃癌，活不了多久了，家人不帶她去看病，也不給她拿錢，並且懷疑家人在飯菜中下藥毒害她，她想早點解脫，但死前想拉兩個人墊背，這樣也讓家人感到後悔。」

警方表示，經檢查證實徐女患有偏執型精神分裂症，但並未患胃癌，因此對其案發當日的違法行為評定為部分刑事責任能力。截至本月14日，南充市中級人民法院尚未就本案作出判決。