華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍　法醫：她被活活燒死　疑犯保釋被拒

美國33歲華裔職業女撲克玩家Susie Zhao今年7月13日在密歇根州（Michigan）被發現慘成焦屍，且生前曾遭綑綁及性侵，警方後來拘捕了涉嫌犯案的60歲無業遊民莫里斯（Jeffery Bernard Morris），案件周一（14日）舉行預審聽證會，法醫指出Susie Zhao是被活活燒死。

頭髮燒光下體遭重擊

助理法醫哈諾許（Andrew Hanosh）透過視像作供稱，根據驗屍報告，Susie Zhao全身至少90%的面積被燒傷，其呼吸道及肺部內有煙塵及煙灰，故此相信她被焚燒時仍然活著。

哈諾許指出Susie Zhao的舌頭遭燒傷，頭髮被燒光，下體有嚴重創傷，估計曾被拳頭或其他物體重擊。其中一名發現Susie Zhao屍體的男子格蘭維爾（Ronald Granville）在庭上說：「當日我看到的，根本分不出是萬聖節的惡作劇，還是一具被燒焦了的假人模特兒」。

+ 2 + 2 + 2

白湖（White Lake）警察局探員索拉辛（Thomas Sorasin）表示，根據電話記錄，莫里斯跟Susie Zhao在7月12日見面之前曾於數個小時內通了8次電話，後來兩人前往位於沃特福德鎮（Waterford）的「雪伍德汽車旅館」（Sherwood Motel）見面。

莫里斯的辯護律師約翰遜（Pamela Johnson）要求撤銷起訴，事關呈上庭的均僅僅是間接證據；法官科斯汀（Kelley Kostin）最後裁定案件有足夠的證據提審，莫里斯被拒保釋還押監獄候審，正式開審日期待定。

+ 5 + 5 + 5

Susie Zhao畢業於密歇根州的私立克朗恩布魯克高中（Cranbrook Schools），大學就讀西北大學（Northwestern University）心理系，自大約10歲起便開始玩撲克，到洛杉磯發展後被譽為當地最出色的撲克玩家之一，而根據一個網上資料庫，她從2009年至今已經贏得了近25萬美元的獎金。不過警方表示，目前未有證據顯示案件與賭局有關。

至於有性侵前科的莫里斯就曾於1989年被法院定罪，他被捕後供稱，事發前一晚他開車行經瓦特金斯湖路（Watkins Lake Rd.）時讓Susie Zhao上車，兩人於晚間9時26分一同在當地的雪伍德汽車旅館登記入住，後來又載對方去商店買酒，返回旅館後對方在午夜時離開。然而死者手機數據顯示她人一直都在旅館，直到隔日凌晨5時，監視紀錄器則拍到，莫里斯當時開車離開旅館前往龐蒂亞克湖公園，在那裏約待了7分鐘。

警方後來在莫里斯車輛中找到可做為證據的毛髮、鞋印以及沾血物品，包含一張床單以及棒球球棒，並安排相關證物進行化驗。莫里斯最終於上月4日被控一級謀殺罪。