「校長摸我，我會對抗到底」　19歲女指控性騷擾反遭活活燒死

孟加拉19歲女學生拉菲（Nusrat Jahan Rafi）今年3月27日向警方投訴校長杜拉（Siraj Ud Doula）性騷擾，由於她堅拒撤銷指控，懷疑因此遭杜拉暗下謀殺令報復。在4月6日，拉菲被同學騙至學校頂樓全身淋油再點火，嚴重燒傷的她在4天後傷重身亡。孟加拉當局進行調查，周三（29日）決定起訴包括杜拉在內的16名涉案人士，並要求法庭判處各人死刑。

報案過程被拍下並外洩

拉菲在孟加拉南方小鎮費尼（Feni）就讀一所伊斯蘭學校，報道稱，當日杜拉將拉菲叫進辦公室，不斷對她上下其手，把她嚇得立刻奪門而出。事後拉菲在家人陪同下報警，但她在警局報案的過程被拍下並外洩，片中她顯得不知所措，不斷用手遮掩臉部，警員則在旁稱「這沒什麼大不了的」。警方其後逮捕杜拉，此舉卻引起示威，不少人上街要求警方釋放他。

遭拘留的杜拉透過學校同事探視的機會，向拉菲的家人傳話施壓，要求女方撤銷指控但不果，杜拉於是作出指示，如果有必要，可將拉菲殺死。

拉菲遇害的事件震驚孟加拉全球，民眾紛紛上街要求當局為她討回公道。（法新社圖片）

「你有朋友被打」騙到頂樓

4月6日，拉菲回到學校參加期末考試，這時一名女同學向她訛稱「你有朋友被打」，將她騙到頂樓。拉菲到場後才發現自己被一群身穿蒙面人包圍，對方要求她撤回對杜拉的指控，並簽名作實。

拉菲一口拒絕，豈料眾人竟將預先藏好的煤油潑滿她全身，並點火將她活燒。警方表示，疑犯本來想布置成自殺現場，但拉菲雖然全身80%嚴重燒燙傷，但並沒有當場死亡，在救護車前往醫院的路程上，拉菲擔心自己可能撐不下去，便要求陪同在身邊的兄長用手機替她錄下最後聲明，她在影片中強忍痛楚說：「校長摸我，我會對抗到底，直至最後一口氣」。

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當局起訴16人 要求判死刑

拉菲最終不幸於4月10日在醫院傷重身亡，事件震驚孟加拉全國，當局進行調查，直至周三宣布一共起訴16名涉案人士，其中包括杜拉、多名學生和兩名在該校擔任要職的政客，要求判處他們死刑。

警方表示，在涉案的16人中已經有12人自首認罪，另外兩名政治人物堅稱沒有涉案；孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）承諾一定會讓所有殺人犯受到法律制裁。孟加拉法院目前仍未決定案件的開庭日期。