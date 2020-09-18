愛的家口罩優惠發售　Level 3最平$60/50個　附卓悅、快閃站位置

【愛的家/口罩/Level3/卓悅】本港新冠肺炎第三波疫情雖有緩和跡象，唯口罩仍是市民的生活必需品。香港品牌「愛的家」推出社區關懷計劃，兩盒50片包裝口罩只售120元，包括成人及中幼童款式，平均每個只售1.2元，由今日（18日）起至20日，於卓悅全線分店及6個快閃站發售。

愛的家S99口罩。（愛的家fb圖片）

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愛的家自18日起一連3日在各區6個屋邨商場設立「熊仔快閃站」，聯同卓悅全線分店，合共提供28個銷售點，以120元發售2盒ASTM Level 3的V99香港生產口罩，平均每個口罩只售$1.2；同場亦其他款式發售，包括「十彩繽FUN」的成人及中、幼童口罩。另外，購買滿200元，即送10片試用裝，送完即止。

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↓↓↓ 兩款愛的家口罩評分及規格 ↓↓↓

K Kwong香港口罩點評 愛的家Family Mask成人、兒童口罩質素如何

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