小鬼逝世︱處女座月意外頻生有原因？唐綺陽：職場、健康影響最大

2020年頻頻傳出藝人離世的噩耗，包括劉真、吳朋奉、羅霈穎在內，小鬼（黃鴻升）16日被發現猝逝於北投家的消息，無疑再度給演藝圈投下震撼彈，讓不少好友傷心欲絕。對此，唐綺陽17日在Facebook表示：「我只想祈禱，願大家都能平安、健康，一個月一個月地，好好度過2020。」並附上一個雙手合十的圖案。

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唐綺陽在文中透露，「處女座新月」於17日晚間7點登場，做為擅於解決問題的星座，大家在這個月註定要面臨突發狀況、很多問題和超多工作，「忙碌不已，大家，真的都，辛苦了。」

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此外，唐綺陽表示處女座其實和所有「細小事物、細節」有關，因此如果看哪裡不順眼的話，請直接動手執行，「只有開始行動，一切才能恢復秩序、恢復簡約，煥然一新。關注身體健康、治療，注意腸道健康、細菌影響，也都是處女關注的部分，所以應該有人正在提醒你要身體檢查，要養生，要運動，就讓我們一起為健康努力吧！」

唐綺陽Facebook全文：

今晚七點，處女座新月即將登場，作為「擅長解決問題」的星座，處女座月份我們註定要置身於「諸多問題、突發狀況、超多工作」之中，忙碌不已，大家，真的都，辛苦了。

我只想祈禱，願大家都能平安、健康，一個月一個月地，好好度過2020

#處女新月

《新月祈願》9/17(四) 晚上19:00是處女新月，請於八小時內許下十個「與處女相關」的願望吧！

處女座擅長處理問題，所以往往對應到現代人最重視的「職場、健康」，舉凡與職場相關的員工、同事關係，工作能力的精進，健康狀況的處理，或想恢復秩序、歸納整齊、修正錯誤等事物的調整，都在處女的範疇內，所以利於祈求工作順利、身體健康，增進專業技能，與同事和睦等，都可許願，期待得到推進。

但我們也必須知道，作為土象星座，想達成願望只有許願是不夠的，還必須付諸行動，才能有真正改進，所以，與其說許願能帶來好運，不如說，藉著許願「把自己的需求看個清楚」，然後於生活中「乖乖付諸執行」，使運勢改變還比較實際。

處女也跟所有的「細小事物、細節」有關，所以如果「看哪裡不順眼」就動手執行、清理吧，只有開始行動，一切才能恢復秩序、恢復簡約，煥然一新。關注身體健康、治療，注意腸道健康、細菌影響，也都是處女關注的部分，所以應該有人正在提醒你要身體檢查，要養生，要運動，就讓我們一起為健康努力吧！

想好了嗎？八小時內，一起祈願吧～