小鬼逝世｜人馬座小鬼表面愛玩　其實溫柔負責任屬12星座第一暖男

「暖男」這個詞在當下已經慢慢取代了曾經火爆的霸道總裁，曾經覺得霸道的人很帥，更容易令自己怦然心動，但是現在，有越來越多的人認為，霸道者不會尊重人，而體貼才是一個好男人的標誌。那麼如何成為一名標準的暖男呢？一句話概括：情感上的暖，心理上的懂得。

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暖男是能夠給人帶來陽光與溫暖的男子，他們通常顧家，細緻，懂得包容，善於理解，愛老婆，愛家庭，長相乾淨清爽，打扮舒適簡單，不會給人浮誇之感。因此作為暖男的妻子，婚後的生活一定會非常幸福，嫁給他們，可是賺大發了。那麼，十二星座中，哪些可以被稱作暖男呢？

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