港媽迫1歲嬰斷奶自主進食「當狗咁養」　出PO問可否整天不吃不喝

近年愈來愈多港媽採用「嬰兒主導式斷奶」（Baby Led Weaning），讓寶寶主動進食固體食物，但有港媽最近在網上分享育兒法，打算讓1歲嬰兒直接斷奶，甚至不再餵水，問網民嬰兒能否一整天不吃不喝，甚至坦言自己將嬰兒「當狗咁養」，認為「狗可能仲易教過佢」。

有港媽日前在網上分享議讓小孩斷奶的方法，打算讓1歲嬰兒直接斷奶，並不再餵水，請教網民嬰兒能否一整天都不吃不喝，引來網民炮轟。（《BB來了》劇照）

港媽在facebook發帖，指正在斷奶的1歲小孩已不吃固體食物逾1星期，每次抱去餐椅便會哭鬧。她續稱，此前每天餵孩子2至3餐奶，現在卻要爸爸抱着，並由她再逐口餵食，孩子才願意吃少許；即使嘗試餵其喜歡的食物，但往往吃了1次便沒有再吃。

對於有人提出打針和出牙或令嬰兒沒胃口，港媽直指「唔係1個藉口畀佢一坐低就發癲」，為了讓孩子乖乖坐下吃東西，她打算直接斷奶，也不再主動餵水；雖指會放置水壺，卻同時稱嬰兒未學懂使用杯等器皿，也不會自行飲水，變相嬰兒不乖乖吃飯的話，就會「被斷糧斷水」。

港媽形容自己可以「好忍心」，但只怕不小心餓死小孩，同時公開其育兒經，指「我真係當佢（嬰兒）狗咁養」、「狗可能仲易教過佢」，令網民聽後非常驚訝。（《BB來了》劇照）

帖文最後更問道：「有冇人試過BB咁樣唔食唔飲1日OK嗎？」更指自己可以忍下心來，只怕不小心做了「殺人兇手」，餓死小孩。其後有網民留言，勸喻樓主將心比己，不要給1歲嬰兒太大壓力，卻獲回覆指「鬼叫佢咁X蠢唔識自己飲水」，強調她由小孩6個月大時已每天教導，更表示「我真係當佢狗咁養」、「狗可能仲易教過佢」。

港媽的言論震驚不少網民，facebook專頁「生仔要考牌系列」後來轉發帖文截圖，引來網民熱議，認為該名媽媽心態不正確和涉嫌虐兒，紛紛驚嘆道「佢連考牌嘅資格都冇」、「當自己係狗嘅媽媽，真係第一次見」，並諷刺地說：「1歲應該要識自力更生搵錢養家啦。」

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