港媽旁觀阿仔Zoom上堂　批英文老師講港式英文、文法錯、讀音差！

【Zoom/教師師資/英文水平】疫情下學校改用視像教學上課，家長變相可在旁觀課。在親子王國討論區就有港媽發文，批評兒子的英文科老師使用港式英語發音，而且向學生發問時更連簡單問題都錯文法。有網民回應指，香港老師說港式英文合情合理，不過亦有人分享指自己子女學校的老師有同類問題。

多間學校使用Zoom線上授課，變相令家長可以在旁一同聽書。(資料圖片)

該名港媽在親子王國討論區上，以「點解個中學老師用港式英文？」為題發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，豈料上課時老師的英語水平令她覺得難以置信：

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網民看畢樓主的故事之後，有人覺得香港老師說港式英文是正常事，亦有人覺得香港師資水平的確有問題：

擔心兒子長時間Zoom上課加深近視 港媽三位數買投影機大改造睡房▼▼▼

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今年受新冠肺炎疫情關係，不少學校都改於網上舉行開學禮，Zoom成為常用軟件。要令自己的Zoom更新鮮、突出及個人化，其實可以試試更改自訂背景，做法非常簡單。

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