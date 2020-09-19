小鬼逝世｜翻書揭黃鴻升珍藏祖母手寫字條　網民 ：好孝順的孩子

台灣知名藝人小鬼黃鴻升16日在住所猝逝，享年36歲，消息震驚當地演藝圈。小鬼的遺體昨午（18 日）經解剖後，初步判定死因為主動脈剝離造成血管阻塞。在親友及粉絲眼中，小鬼是個非常孝順的乖兒子，待人認真又謙卑。有網民日前翻書時發現，原來小鬼習慣保存嫲嫲出門留下的手寫紙條，更輯錄於其創作書《搞什麼鬼？！》中，大批網民看後表示太催淚：「不管對家人朋友，他真的很有心」

小鬼黃鴻升（IG@aes_alien）

日前有女網民在facebook群組「爆廢公社」上載相片，表示發現小鬼在07年出版的首本創作圖文書《搞什麼鬼？！》中，原來其中一頁全是小鬼的祖母出門留下的紙條。

相中可見，小鬼的祖母出門前，總會手寫紙條給孫兒，如「阿嬤去老人會」、「鴻升阿嬤去老人會」、「鴻升阿嬤出去，2號回來」。原來小鬼一直保存着紙條，更放在其創作書中與讀者分享，盡顯2人深厚的祖孫情，如今白頭人送黑頭人令人相當不捨，連樓主也感嘆道：「這個太催淚了吧！」

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大批網民紛紛留言表示再次淚崩，「很貼心孝順......」、「天啊，真的真的心好酸」、「為什麼要帶他走，真的好難過」、「哭爆」、「處處為別人著想的暖男」、「是一個很溫暖的陽光大男孩！真的很讓人不捨，怎麼就這樣離開了呢」、「為什麼要讓我看到這個」、「太痛心了」。

有女網民發現小鬼在07年出版的首本創作圖文書《搞什麼鬼？！》中，其中一頁全是小鬼的祖母出門留下的紙條。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

小鬼黃鴻升除了是綜藝節目主持人、AES潮流服飾店主，亦是藝術創作者。他於2007年首度出版個人圖文書《搞什麼鬼？！》、2008年推出第2本圖文書《鬼怒穿》，直至2010年推出第3本創作繪本《赤鬼流》，其具個人風格的畫作令人看到其豐富的藝術生命。

小鬼不少創作主題圍繞着家人，例如他於今年2月舉辦第2次創作展《Dear Papa以父之名》，12件作品全以父親為主軸，透過創造出的角色，講述每個人與爸爸之間的故事，不少演藝圈的朋友亦出席撐場，展後畫作都賣光。

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在單親家庭成長的小鬼曾透露，自己從7年前就把存款上繳父親，每個月再向爸爸拿5萬台幣（約13,345港元·下同）零用錢，以前總會被爸爸總會嘮叨亂花錢，後來小鬼發現其實每個月5萬台幣也很夠用，花費比較多的地方都是在社交上。

小鬼的胸口更有個代表爸爸的紋身，因為爸爸屬鼠，小鬼於是設計了一個代表爸爸的米奇老鼠紋身，提醒自己要「努力讓爸爸感到驕傲」。

（綜合）

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