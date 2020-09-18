【小鬼逝世】年輕人猝死有80%機會救得返？急救時間點成保命關鍵

一名自稱是消防員的台灣網友在PTT八卦板發文，他提到首先要分清楚心肌梗塞的嚴重程度，一般而言，「輕度到中等，其實你還是會清醒，能有力氣打電話等待救援的，心梗比較像是心臟開始痛，痛好長一段時間，反正就是會痛到你會很清醒，但意識逐漸模糊」。

至於所謂的「猝死」，他表示是屬於突發性的心室顫抖或心律不整，以我的經驗來說「就是突然倒下了，連抱胸喊痛的機會都沒有，前者要自救，就是還行的時候報案並等人開門救命，但後者只能看運氣了，所以台灣消防局近年來開始重視CPR教學」。

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有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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猝死前有什麼徵兆（按圖👇👇👇）：

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原PO坦言，以一個急救者的角度來看，「若是猝死情況加上患者是年輕人的話，其實會覺得要很拚，因為一定大概有80%的機率能電回來，但也要趁早」。

他分享自己這輩子最印象深刻的救援經驗，一位年輕人在工作時突然倒下，為他進行3次ROSC（指患者心跳停止經心肺復甦急救而重新建立自發性循環）恢復自主呼吸，最後直接葉克膜推來急診區安裝，「但後來聽說變成植物人了，因為還是缺乏第一時間的急救幫忙，且拖太久了」。

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回顧小鬼黃鴻升照片（按圖👇👇👇）：

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原PO坦言，當時要是有一個人可以早點開始啟動急救的話，除了ROSC，一定也能減少腦神經的損傷，讓患者順利回歸社會，「因為目前的DA-CPR線上指導跟AED已經能教會你一組簡單五循環的CPR了，你甚至完全不會也沒關係，重點是肯願意打電話求幫助就好」。

最後原PO也貼上「線上急救教育平台」的資訊，期望拓展全民學急救的目標。文章貼出後吸引大批網友推爆，有人就回應「推，全民應該要普及一些基礎醫學常識」、「去你們家附近消防隊，其實他們都很願意教的」、「有壓有機會，自己親友有保障」、「專業！謝謝分享」、「推！大家學習長知識」。

一位自稱是急救員的網友PO文分享保命要訣，實用程度超高瞬間湧入大批網友推爆文章。（PTT）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】