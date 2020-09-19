社企贈1萬口罩頭帶予醫護及醫科生　3D打印可按面型調較免耳痛

本港新冠肺炎疫情已持續大半年，市民幾乎每天都長時間佩戴口罩，前線醫護工作壓力沉重。社企「加油香港」在9月初與香港三維打印協會和聯輝實業，向本港醫護及醫科學生捐出約1萬枚口罩頭帶，希望紓緩他們因長期戴口罩引起的不適。

本港有社企聯同香港三維打印協會和聯輝實業，向醫護捐出約1萬個口罩頭帶。（加油香港基金提供）

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由於口罩多以耳掛式為主，市民早已「發明」出解決耳痛的方法，例如用萬字夾和橡筋連接兩邊耳掛。本地3D打印設計師及「A Star Coding」的Mars早前設計1款帶有8個勾的口罩頭帶，可根據戴口罩者面型調較、以免勒緊雙耳，並將設計檔免費上載至雲端，在半個月內獲歐美地區超過5000次下載。

有見社區需要，香港三維打印協會日前發起「愛心 3D 打印」行動，呼籲會員捐出3D打印物料，並聯同聯輝實業和「加油香港」，在9月初向本港醫護和醫科生捐出約1萬枚口罩頭帶，威爾斯親王醫院、北大嶼山醫院、中大醫學院、港大李嘉誠醫學院及社區診所等均受惠。

「加油香港」指出，若有醫護需要口罩頭帶，可以聯絡加油香港基金，並以郵遞方式免費索取。

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