老公與女同事煲電話粥講是非唔願收線　港媽嬲爆：佢唔明自己衰咩

相信無人喜歡另一半與異性過從甚密，日前有港媽就於討論區訴苦，指丈夫放工後常與一名女同事傾電話講上司是非，更試過講到返抵寓所停車場仍不願收線。丈夫雖然會開擴音，讓港媽聽到內容避嫌，惟港媽仍難以接受，指對方「傾咗成晚都唔明自己衰咩」，更反指她不應因小事生氣，不過最終亦答應不會再與女同事講電話，帖文引來不少女性網民熱議。

有港媽大呻丈夫常與女同事講電話至不願收線，甚至因而忽略兒子。（《男朋友女朋友》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港媽日前於親子王國討論區發文，指丈夫每日放工駕車回家途中，都會與一名女同事講電話，內容主要圍繞女方上司的是非，「邊揸車邊傾到家門口，唔落車仲繼續傾」，更沒理會她正處理兒子的功課。港媽指，丈夫與女同事傾談時會使用擴音，「唔怕我知佢哋傾咩」，惟她認為女同事有時「嬌聲嬌氣」，加上通話時間過長，「傾得太密又長時間」，感到不是味兒。

港媽指丈夫更試過幾次因傾電話而不願落車回家，「我哋就喺屋企等佢開飯，俾我落停車場捉到佢叫佢收線」，令她非常憤怒。港媽終忍無可忍，決定與丈夫心平氣和表達不滿，惟對方卻認為沒問題，反指她因小事而生氣，「我話：『你講得出冇問題，已經係最大嘅問題！』佢應承我會放工唔再同佢傾喎，聽住先」。

港媽直言要「積極啲睇實啲」丈夫，更指有意偷看對方手機確保丈夫沒出軌。（《藍色大海的傳說》劇照）

她向網民訴苦，指雖然丈夫答應不再與女同事講電話，但亦擔心直接表達不滿後，丈夫會轉為向她隱瞞，甚至發展出婚外情。她其後參考網民意見，「佢一放工我就追魂call佢返歸，揸車時間全程捉佢陪我傾電話，返到屋企我就昅實佢」，直言要「積極啲睇實啲」丈夫，更指有意偷看對方手機確保丈夫沒出軌。

帖文引來一眾網民熱議，不少人認為港媽的丈夫未有做好本分，「我估無太太會接受得到，你老公真係好唔識做。老婆仔女放埋一邊，同個日對夜對同事傾？我會叫佢不如同佢傾晒先返屋企」、「個個初頭都話純友誼，但現實中太多出事嘅個案，新鮮感勝過一切，唔識同異性保持距離嘅另一半好危險」。

👇👇曾有人妻網民指同事會錯意，因一個離譜原因誤會其丈夫暗戀她：👇👇

👇👇心機女/綠茶婊特徵👇👇

+ 9 + 9 + 9

👇👇日本女生熱論「10個與港男拍拖好處」👇👇