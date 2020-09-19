妥瑞症台女捷運突病發　遭咆哮伯指罵扮病　乘客挺身而出暖哭網民

妥瑞症（Tourette Syndrome）患者經常不由自主地抽搐、搖頭和打嗝等，由於社會誤解，這些舉動往往讓他們飽受途人側目。有患妥瑞症的台女在網上分享既心酸又窩心的經歷，指自己周五（18日）早上乘搭捷運時發作，被1名伯伯誤會她「打乞嚏」，聽了她解釋也繼續大聲指罵，幸好同車有好心人出言阻止，並默默安慰事主。在眾多乘客關心下，事主止住淚水，回到公司後發文感謝，「謝謝那名為我說話的大哥，也謝謝給我衛生紙的男生和大姐」，帖文引起網民熱議。

台灣有妥瑞症女患者在網上發文，指在捷運上被1名伯伯誤解，解釋後對方仍然破口大罵，幸好有同車乘客在她崩潰之際出手相助。（《認識的妻子》劇照）

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女事主昨在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示早上如常地搭捷運上班，其間妥瑞症發作，即使盡力壓抑，但也忍不住發出「嗯、嗯、嗯」的聲音；她確保有戴好口罩，以免被誤會成感冒卻不戴口罩的人。然而，當時車上1名伯伯突然拍她，要求她不要只顧玩手機，指責她「打乞嚏」沒有顧及他人。雖然兩者聲音相差極遠，但事主也解釋自己的病情，並稱「周遭的人應該都聽懂了」，只有伯伯仍然非常不滿。

帖文續指，伯伯聽過解釋後繼續大罵事主，直斥：「我不相信那個什麼症啦！那麼剛好？」，當事主打算不予理會時，伯伯忽然俯身靠近咆哮，嚇得她崩潰大叫。乘客見狀打算報警和通知車務人員，1名男子見伯伯未心服，遂替事主化解危機，「調侃對方是不是黑道啊、很像很厲害這樣欺負弱小……他為我說了很多話」。

除了有男乘客出來勸阻伯伯繼續指罵，還有2名乘客先後安慰女事主。（《我的大叔》劇照）

事主不安地退到車廂一旁，男子向她招手說「妹妹，妳來！妳不要怕」，細心地問她有否受傷；此時，另一男乘客也拿出紙巾遞給她。事主準備下車時仍心有餘悸，不久有女乘客再上前關心，又給她1包紙巾，安慰說「加油，勇敢一點」。

事主順利回到公司後，想起事件時非常感動，形容淚水還在眼眶打轉，「台灣人在面臨一些問題時候，真的非常暖心」，並感謝所有安慰她的乘客，「謝謝那名為我說話的大哥，也謝謝給我衛生紙的男生和大姐」。

帖文在短短1天便吸引3.2萬人讚好，當中不乏妥瑞症患者分享類似經歷，慨嘆社會上仍有許多人不理解妥瑞症；亦有人留言安慰樓主，「為無知的路人跟妳道歉」、「無知真的很討厭」、「別理會無理取鬧的人」。

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