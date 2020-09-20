台女被要求獨自參加老公親戚婚禮　崩潰稱：我連新人名字都不知道

結婚是終生大事，因結婚後必須要考慮到雙方的原家庭的規劃及安排，甚至必須一起出席對方家庭裡的重要活動。近日就有一名台灣網友分享，原定禮拜天一起從台北回高雄參加老公親戚的婚禮，但因老公有公務在身，所以就讓妻子獨自南下，妻子卻表示自己「完全不認識老公家的親戚」，便上網詢問「不能禮到就好嗎？」

原PO在PTT的Womentalk板上發文說明，因這對新人太晚告知婚禮時間，而老公卻表示自己事先已經安排工作，並希望原PO能自己南下高雄參加婚禮，對此，原PO則認為自己因完全不認識這對新人，甚至連新郎新娘名字都不知道，更對老公那邊的親戚不熟悉，但溝通後卻得到「可是我們婚宴，對方全家都有來耶」。原PO更補充道，老公姊姊的全家都會去，自己又很害怕到陌生的場合，便向網友詢問：「在已經有老公姐姐全家到場的狀況下，我這個對方不熟的人，真的非到不可，才不失禮嗎？」

因老公已排好工作，所以希望原PO能獨自南下高雄參加老公親戚的婚禮。結婚示意圖，與本事件無關。（Samantha Gades／Unsplash）

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此文一出，並引起不同想法的網友留言討論，有些網友認為……（按圖看網友留言↓↓）

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