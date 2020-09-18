富貴台女坐Tesla行夜市　7829呎豪宅養草泥馬　真實身份嚇窒網民

什麼都不奇怪！現代人的寵物除了普遍的貓、狗為最大宗外，也有許多人養一些平常較不容易見到的動物當家中「毛小孩」，有台灣網友在饒河街夜市遇見一名女子牽著羊駝「草泥馬」準備上特斯拉（Tesla），驚呼「貧窮限制我的想像」，也有眼利的網友發現該名女子其實是……

台灣網友16日晚上在Facebook「爆料公社」PO出照片，只見照片中一名女子牽著一隻白色草泥馬，手上拿著許多外帶小吃，準備上特斯拉，另外也有其他網友貼出她們在饒河街夜市逛街的樣子，因為實在太特別了，引起大批路人圍觀。（點圖放大↓↓↓）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友看到表示「體驗貧窮線而已…有錢人的世界就是樸實無華」、「貧窮限制我的想像」、「有錢就是任性」、「改天有人遛馬我也不驚訝」、「怪事天天有」，也有人認為「還好吧，木柵也有人養啊，常常帶去河堤」、「想紅想瘋了嗎？」。

有眼尖的網友發現草泥馬的主人為37歲的歌手王宥忻，也有人稱她為「財富女神」，她日前才開始飼養草泥馬「麥可」在220坪豪宅（7829呎）中，每天都會親自帶牠到家裡附近山坡散步，接下來她也打算再養兩隻母羊駝，讓麥可能自由的「交女友」。

↓↓↓點圖看更多「財富女神」王宥忻IG美照↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

王宥忻過去因家中破產負債千萬（台幣、下同），大學時受到王永慶啟發決定創業當老闆，一路賣力打拚，巔峰時期坐擁20棟以上房產。目前她的身價破億，今年2月份時砸500萬製作專輯，她表示現在市場不景氣，發片目的並非賺錢，而是想透過個人故事傳遞幸福能量。

延伸閱讀：

她買菇再包肉片當宵夜笑翻老公 網友歪樓：是暗示還是明示？

孩子生活札記抱怨老師「沒人喜歡她」 母尷尬：還去懇親會嗎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】