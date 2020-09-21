日本網紅貓「伸長子」逝世　生前因長身照爆紅　粉絲PO改圖悼念

日本網紅貓「のび子」（伸長子）周日（20日）因呼吸衰竭突然逝世，推算年紀享年約18歲6個月。主人昨早於Twitter持續更新「のび子」入院的消息，直至午後透露愛貓已步往彩虹橋，令不少粉絲大嘆惋惜，並紛紛上傳「のび子」早年爆紅的照片，以及其他趣怪改圖悼念。

日本網紅貓「のび子」（伸長子）周日（20日）因呼吸衰竭突然逝世。（Twitter「miyabi_222」圖片）

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「のび子」原名「シロ」（小白），為主人飼養的7隻貓咪中年紀最大一隻，由於牠被抱起時，身體看起來很長，生活照在社交平台一炮而紅，更掀起改圖風潮，也有設計師參考照片推出圍巾、毛巾和杯緣子等產品。

「のび子」的主人「無冠の女王みーこ＠高知」周日（20日）發布悲痛消息，指早上約10時發現愛貓氣息薄弱，連忙送牠往寵物醫院，緊急接受治療，惟伸長子與死神搏鬥4個小時後證實不治，最終因呼吸衰竭逝世。

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主人隨後在Twitter發布多張「のび子」生前的照片，透露牠2年半前確診慢性腎衰竭、化膿性胃炎等，經過長期治療後已有改善，能跑能跳，及後一直以藥物控制腎臟、胰臟和心臟等病情。

大批粉絲得知消息後表示不捨，並上傳多張「のび子」的改圖悼念，祝福牠在彩虹橋的另一邊過得快樂。

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