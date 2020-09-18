無毛貓患病被逼切除雙眼　克服全盲生活引網民激讚夠勵志

美國一隻無毛貓近日成為人們關注對象，全因牠的外貌與其他貓咪不同，除了臉上滿滿的皺紋，身上更沒有毛，而且沒有雙眼。雖然獨特的外貌令人感到一點可怕，但牠背後的辛酸故事其實惹人心痛，就連網民亦高呼感動。

來自美國的無毛貓Jasper在2歲時被主人Kelli收養，Jasper當時仍是隻非常健康又活潑的貓咪，而且更擁有一雙大眼睛。（jazzy.purrs＠IG）

來自美國的無毛貓Jasper在2歲時被主人Kelli收養，Jasper當時仍是隻非常健康又活潑的貓咪，而且更擁有一雙大眼睛。但牠不幸在2013年罹患貓皰疹病毒（FHV），右眼角膜更出現潰爛，因情況越趨嚴重，最後不得不摘除右眼。

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Kelli之後雖然用心照顧Jasper，更為牠準備了一個眼罩，但數年後病情又再反覆，今次到左眼出現同樣症狀，最後亦要除去保命，臉上只剩下2個「大咕窿」，從此要過着全盲的生活。

當以為事情已告一段落，Jasper卻禍不單行，牠在去年4月不幸中風，而且難以康復如初。但即使遇上重重厄運，Jasper與Kelli每天仍樂觀面對生命，Kelli更開設facebook與Instagram帳戶記錄Jasper的狀況。

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她表示除了會幫Jasper準備漂亮衣物、美食外，更不時帶牠外出散步，甚至把Jasper的樣子變成紋身刻在身上，又多領養2隻流浪貓陪伴Jasper，其中1隻貓咪Tessa同樣是失明，更與Jasper相處不俗。Kelli稱：「即使是一隻失明的貓咪也可以活得快樂、滿足。」

不少網民得悉Jasper的遭遇亦紛紛表示感動，「牠真是一隻帥氣的貓貓」、「牠是隻珍貴的貓貓，讓我的心融化」、「我為牠着迷，牠看起來像是科幻電影會有的貓咪，超酷！」、「牠的堅強是我的榜樣」。

（Ladbible、The Mirror）

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