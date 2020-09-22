中小學分階段返校復課　K3生停課後變小一生　呂明才小學送驚喜

【復課／上課／開學／中小學】新冠肺炎疫情影響每個人的生活，今年９月學校後，學生只能接受網上授課，經過３周網上學習後，全港中小學及幼稚園將於本周三〈23日〉分階段恢復返校面授上課，學校在防疫措施和迎接學生回歸校園上都加緊準備。當中小一新生是首批恢復面授的對象，學生在幼稚園K３有半年無法上課，再回校時已由熟悉的幼稚園變成陌生的小學校園，恐一時間難以適應。為了迎接學生回歸，浸信會呂明才小學〈呂小〉率先安排小一新生分班提前回校，更特別準備了拍照裝飾讓學生家長影相「打卡」，希望他們放鬆心情迎接校園生活。

今年的小一新生，在幼稚園K3停課了大半年，將在23日恢復面授，可以在課室面對面上課。〈陳展希攝〉

本周三學校恢復面授上課，呂明才小學的小一生提前回校參與認識校園的活動，以加快適應環境，學生和家長們都異口同聲表示期待上學，有家長更笑言是「甩難」。小一新生的家長關太表示，網上授課時自己「好似書僮一樣喺旁邊隨時候命，睇佢電腦上有無技術問題，在deadline前要上傳功課」。相比之下，疫情前只是檢查手冊和確保女兒交功課就簡單得多。她亦指網上授課，對女兒認識同學有困難，「睇住屏幕去見到同學，一個屏幕20幾、30個（同學），真係唔係太認識」。

另一名小一新生家長陳太亦同意，網上授課始終不及面授上課可以多互動，她指女兒之前上課時，「答問題都有舉手，但〈在網上〉老師好難睇到咁多小朋友，所以女兒有時落堂都會唔開心，會問點解老師無叫我」。

為了加快學生適應重回校園的生活，在周三可恢復回校上課當天，校內的小一、五、六的開學日，以及29日所有年級恢復返校的日子都不會馬上面授上課，而是會舉行活動，先讓學生有機會多與老師交流。校方更特別製作了「打卡」裝置放在校門，讓學生可以和家長拍照留念。

呂小校長黃輝微解釋，有這個想法是因為想給學生有親切、溫暖的感覺，「畀佢哋知道原來學校等佢哋返嚟，做咗裝置迎接佢哋返黎，相信家長都好期待，所以想有一啲拍照位，記住呢個重要嘅一刻」。

呂明才小學安排小一生提前回校，參與認識校園的活動加快適應，校方準備了一些拍照的裝飾以示歡迎學生。〈陳展希攝〉

今年的小一新生，幼稚園K3停課了大半年，期間經短時間復課又提前放暑假，長期間沒有回校，再次上學時已換上新校服，返校地點由幼稚園變成小學，令人擔心適應需時。黃校長也關注小一生的適應情況，故在課程上都有所調整，「顧及到他們在K3的下學期，基本上都沒有正式上過堂，在功課上的要求都降低了」。另外，本來上學期將有一個測驗周、一個考試周，現在決定二合為一，騰出多點時間讓老師去教學和讓學生可以更好吸收課程知識。

黃校長亦指，低年級的適應的時間可能較長，學校亦要為學生心理支援作準備，「如果父母呢段時間都在家，難捨難離嘅感覺都會好強，喺正常情況下9月頭一年級都會出現，而家可能2年級、3年級都會出現難捨難離的情況，社工都會隨時準備處理呢啲情況」。

防疫方面，不論學生、家長，出入校園都要量體溫和用酒精搓手，校園和樓層的地板都加上黃線，黃線之間有1米距離，讓小朋友排隊時跟從；小息的時候亦只可在課室進食，全班洗手和進食後戴好口罩才可離開班房。黃校長特別提到過去他們都會向小一生派發紅雞蛋，寓意是新的生命和踏入小一「滿月」，不過為了防疫今年不方便派熟食，因此改為製作了紅色的「膠雞蛋」，裡面貼紙、糖和擦膠，送給所有小一學生。

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