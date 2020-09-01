擔心兒子長時間Zoom上課加深近視　港媽三位數買投影機大改造睡房

【網上授課/投影機/近視】疫情下學校轉為網上授課，成了不少家長的難題。網民Mag在facebook群組「淘寶開心Share」上分享，指自己買了一部投影機給兒子，以播放上課時的畫面，令兒子上課時眼睛看得更舒服之餘，亦可減少藍光傷害眼睛。Mag接受《香港01》訪問時表示，兒子使用投影機上課後指眼睛沒那麼疲累，但還是希望可以回到學校見到同學。

Mag表示，雖然使用投影機可能會有光線不足問題，但比全日使用熒幕被光線直射眼睛較好。（受訪者提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Mag在facebook群組「淘寶開心Share」上以《做好準備，迎接不一樣的開學天》為題發文，說自己的兒子有大近視，幾經辛苦才在過去3年半內防止近視度數加深，但今年遇上疫情需要轉為網上教學，所以她花心思為兒子的睡房大變身。Mag在帖文附上幾張照片，可見兒子的睡房牆上加裝了熒幕，再將另一邊放置一部投影機，書桌則放在房中間，兒子看着牆上熒幕上課，裝備十分齊全。

她在帖文列出是次改造只需購買3件東西，包括459元人民幣（約521港元）的投影機、79元人民幣（約90港元）的枱燈及22元人民幣（約25港元）的平板電腦支架，合共只需560元人民幣（約636港元）。

Mag在訪問中提到，兒子升讀小四，一對眼睛分別是近視400及450度，暑假前每周只需要Zoom上課兩天，每天兩堂合共一小時，當時以平板電腦上堂，因為上課時間不多所以兒子還可接受。不過新學年開學後，每天上課時間大幅增加至早上8時至下午2時半，中間有1小時的午飯時間，每節課有10分鐘小休，所以決定為兒子「房間大改造」，加設一部投影機。

同場加映：Zoom自訂背景教學▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

↓↓↓ 同場加映：中大學生分享網上上課尷尬事 ↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

Mag說投影機的光線經幕布反射，與平板電腦的光線直射向眼睛不同，而且兒子的近視一直有眼科醫生跟進，每天需要滴藥水，眼睛怕光，投影機可以避免眼睛疲勞，使用投影機難免要將房間燈光較暗，但相比長時間使用平板電腦來得好。

她透露兒子使用投影機後表示十分喜歡，更加強了他的專注力，因為有不少小朋友會「邊zoom邊用平板玩遊戲」，或好奇其他同學的樣子，然後互相傳訊息。兒子又說，看幕布時眼睛比較舒服，但希望Zoom上課只是暫時性，疫情早日告終，讓小朋友回校再見各位同學。

受訪者fb專頁「小羊家之成長札記」：https://www.facebook.com/maghui.life/

↓↓↓ 同場加映：中大學生分享網上上課貼士 ↓↓↓