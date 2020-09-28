與子女困獸鬥父母壓力爆煲　YMCA網上講座教家長減壓｜附報名方法

【親子/父母/壓力】父母們於疫情期間，要面對因工作、防疫或管教子女引起的壓力與情緒，可謂身心俱疲。香港中華基督教青年會（YMCA）的學校社工部，特別邀請中醫師、品格教育專家、運動員以及瑜伽導師等，透過網上平台，向家長們傳授抗疫的放鬆秘笈，為家長們減減壓，打打氣！

父母子女多了時間留在家，家長壓力大增，有可能影響親子關係。（資料圖片）

曾經有網民分享，指在餐廳見到一名一湊二媽媽疑似因為疫情下「困獸鬥」，壓力爆煲用粗口大罵子女↓↓↓

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第一步：陪你體‧中醫‧減壓

為響應醫護呼籲留家抗疫，一家大小只好避免外出，以往周末的行山、遠足、游水甚至shopping等放鬆身心的活動，暫時只好成為「回憶」。長時間缺乏運動兼要應付與子女因「困獸鬥」衍生的爭拗，作為父母除了感到肌肉疲勞兼頭痛外，負面情緒亦飈升。面對反覆的疫情，身體不其然地響起警號，是真的生病了還是心病了? 註冊中醫師及香港空手道代表分別向大家介紹養顏防疫湯水及教大家幾招抗疫強身的運動，想安坐家中亦能放鬆自己兼學懂調理身體，就要參加「陪你體‧中醫‧減壓」。

日期：2／10／2020（星期五）

時間：晚上8：00至9：15

導師：YouTuber註冊中醫師曼筆及香港空手道代表李振豪（新冠肺炎康復者）

第二步：陪你正‧管‧教

拆解在疫情下的親子衝突及管教問題

疫情期間，不少父母都要在家工作，一邊耳朵與老闆網上會議，另一邊耳則要應付仔女爭玩具問題。其實，作為家長，理應享受這個可以陪伴子女成長的日子，但當壓力纏身，父母自然會情緒爆煲，將負面情緒傳給子女。若不欲溫馨親子時光成為雙方惡夢，就要把握機會，跟認證講師學習「6A品格教育」。6A 品格教育的原則是運用「接納」、「讚賞」、「關愛」等正向管教的技巧及心法增強親子關係，從而為自己及子女建立一個積極正向生活態度及習慣。

日期： 9／10／2020（星期五）

時間：晚上8：00至9：00

導師：香港有品運動「6A品格教育™️」認證講師吳興芳

註冊中醫師及香港空手道代表會介紹養顏防疫湯水及抗疫強身的運動。（資料圖片）

第三步：陪你靜‧觀‧溝通

疫情期間，不少專家都提出父母可以透過「靜觀」呼吸讓自己的腦袋身心休息，更好地管理因工作、防疫或管教子女引起的壓力與情緒，讓自己重新得力。透過聆聽自己的身心，留意自己的身體狀況，已經是照顧好自己身心靈。心情平靜後，大家更可以學習非牟利機構「感講」提倡的「善意溝通」步驟和用語，包括先處理心情，再處理事情，幫助解決日常小爭執。透過「感受需要卡」的輔助，讓父母學習以聆聽與關顧子女情感和需要，培養更好親子互動關係。

日期：16／10／2020（星期五）

時間：晚上8：00至9：15

導師：靜觀瑜珈老師及lululemon品牌大使連君婷及非牟利機構「JUST FEEL感講」共同創辦人楊思毅

YMCA網上講座形式及報名方法如下：

形式：網上ZOOM平台



費用：全免



對象：家長



報名方法：https://forms.gle/yruTiGutad4GbUrN9

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