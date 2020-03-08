新冠肺炎｜少出街唔夠維他命D影響免疫力？營養師出馬教你咁樣做

文：註冊營養師 李瑋珩 自從開始「Work From Home」後外出次數減少，每次出街都要戴口罩，天氣又未回暖到可穿着短袖衫褲，想行山又人山人海，怎樣才可以攝取足夠維他命D？

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維他命D除了幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，亦是幫助調節免疫系統的重要營養素，可以幫助抵抗病毒入侵。成年人如長期缺乏維他命D，有機會引致骨質軟化，並增加骨質疏鬆症及骨折的風險。

維他命D豐富的食物包括蛋黃、肝臟、油脂較高的魚類如鯖魚、三文魚同吞拿魚等，還有添加維他命D的奶類、早餐穀物等等。（Tips：購買前要看清楚營養標籤上有否註明「添加維他命D」）

多吃油脂較高的魚類如鯖魚、三文魚同吞拿魚等可補充維他命D。（GettyImages）

其實單靠食物很難攝取足夠維他命D，人體中大部分的維他命D都是經由陽光照射皮膚而合成。建議情況許可的話，可在日間穿着短袖衫褲，盡量每天曬十至十五分鐘太陽。如果懷疑自己缺乏維他命D，或正考慮維他命D補充品人士，建議先諮詢註冊營養師或醫生。

作者簡介：

李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/DietitianChloe/ ｜Instagram：chloewhlee

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）