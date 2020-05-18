新冠肺炎｜抗疫變長期戰鬥減壓好重要　YMCA心理專家教你調節心態

無論大人或小朋友，在疫情期間都會因停課、在家工作、張羅物資等生活轉變，而承受無形壓力。生活仍要繼續，如何面對及舒緩壓力成為長期抗疫的另一問題，香港中華基督教青年會（YMCA）就與大家分享調整心態及舒緩壓力的小貼士！

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香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨床心理專家余欣泉指，這段時間很多家長叫苦連天，擔心小朋友停課會跟不上學習進度，日後復課又擔心難以適應。各式各樣的擔心，當中存在很多內疚，懼怕自己做得不夠好，原本有很多時間陪伴小朋友，但因工作緣故，其他事務困身或處理衛生事宜，沒有太多時間陪伴小朋友又會帶來另一種內疚。此外，由於留在家的時間增加，與家人相處時間多了，同時亦可能增加磨擦。

余欣泉表示，要怎樣面對這個大改變，就是要調整心態，視乎我們用什麼心態去面對，凡事都有兩方面。有時改變未必不是好事，例如有些人重新反思這段時間什麼對自己最重要，有些家長因多了時間與子女相處，反而對子女認識多了，同時子女因功課壓力減少，多了時間發展社交和自理等的範疇，善用停課日子多了解家人子女，維繫家人和親子關係，都是這段時間的正面得着。

同時，如感到壓力難以舒解，可尋找適合自己的減壓方法，例如寫日記，有助反思及沉澱情緒，然後選擇適合自己的生活方式。有研究指刻意紀錄開心和值得感恩的事件，有助舒緩情緒壓力，幫助提升正面感受，另外畫畫、書法以及用電話錄迫說出心情也是減壓好方法。

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