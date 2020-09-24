口裏說不身體很誠實！兩性專家教2招分清對象係咪認真交往

無論男或女，青春也同樣珍貴，不想浪費時間在錯的人身上，最好還是於交往前已確認對方並非「玩玩下」。不過人人曖昧時也會表現最好一面，如何能分辦對方是否真心？經常拍片分享感情貼士的英國兩性專家Matthew Hussey就提出兩招，助你分清對象的交往動機。

英國兩性專家Matthew Hussey提出兩招分辨交往對象是否真心，提醒大家避免浪費時間於錯的人身上。（影片截圖）

所謂「當局者迷」，墮入愛河的人或許只看到對象的好，然而一不小心卻有可能信錯人又浪費時間。Mathew於短片中提到，不想白白將青春交予錯的人，首先要檢視對方的行動，「口裏說不身體卻很誠實」的確有其道理。一個人若言行不一，無論對你多好，給你多少承諾也是徒然。

不過，即使行為與說話一致也不代表對方一定信得過，有時口甜舌滑、待你如珠如寶的人反而更危險。因此，Mathew教路，觀察交往對象的確要看行為，但同時也要看看對方是否在說話上留有模糊空間，甚至刻意隱藏或逃避重點。

Matthew指，一般人都希望以好的一面示人，故在曖昧或交往對象前，都會刻意避開難以啟齒，或是明知對方不喜歡的話。他舉出藥物廣告為例，指如商家希望增加銷售額，即使明知藥物有副作用，也不會在廣告明言；人交往時也一樣，即使行為上待對方如男女朋友，如並非認真交往，往往會搬出許多藉口，如「我還未準備好」、「暫時不想放太多時間於愛情」等等。這時候大家就要留意，即使行為沒問題，「語言偽術」已將對方出賣。