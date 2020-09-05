出櫃、多人運動　唐朝宮廷開放又荒唐　有個皇帝仲搭上新抱

唐朝既是中國史上其中一個強大的朝代，亦是一個開放時代，皇室「出櫃」公開同性戀性取向已經是「小兒科」，尚有一段段荒唐歷史，足以令人瞠目結舌。YouTube頻道「cheap」不時上載影片解釋古今中外「冷知識」，頻道早前以「唐朝到底有多開放？令人混亂的宮廷史」為題，分享唐朝開放歷史。

武則天（中）曾是唐太宗（左）的妃子，但亦得到其繼子李治（右）的青睞。（影片截圖）

程度最輕相信是篡奪唐室、中國史上唯一一位女皇帝武則天，儼如其他男皇帝一樣，擁有自己的「後宮佳麗」，公開養男寵。

至於同性戀在現今社會逐漸得到承認，但在古時中國仍然是一項禁忌，貴為太子的李承乾不理會世俗眼光「出櫃」，惹得父親唐太宗李世民殺死其伴侶。

唐朝開放程度甚至超越現代認知，武則天曾是唐太宗的妃子，但亦得到其繼子李治的青睞，唐太宗死後，武則天按規定出家削髮為尼，繼位稱帝成為唐高宗的李治事後迎接愛人回宮，武則天入宮時更已經懷孕。唐高宗兒子、唐玄宗李隆基亦「效法」父親，不過對象是自己媳婦－楊玉環，對方出家後入宮，成為自己愛妃。

頻道解釋，唐朝皇室有鮮卑族的血統，所以作風開放，同時促進經濟、文化等多方面發展，令唐朝成為中國歷史上其中一個強大的朝代。

本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。