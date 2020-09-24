港媽帶女童亂過馬路險被撞　司機急剎車場面驚險　網民批教壞細路

過馬路要小心，帶住小朋友過馬路就更加要份外謹慎！近日一段車cam片段在網上流傳，只見有家長帶一名女童橫過馬路，並在雙程路中間停留，當車子駛近時女童不知是否受驚，突然折返衝回行人路上，幸好車主及時剎車才沒有造成意外，但場面已夠驚險。片段引起網上熱議，不少網民都批評家長不但教子女橫過馬路，還不拖實她，如非車主收慢車速，後果不堪設想。

近日一段車cam片段在網上流傳，只見有家長帶一名女童橫過馬路，並在雙程路中間停留，當車子駛近時，女童突然折返衝回行人路上，幸好車主及時剎車才沒有造成意外。（影片截圖）

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近日facebook專頁「HongKong CarCam」轉載一段車Cam影片，遠遠看到一名疑為媽媽的女士，與背着書包的女童橫過馬路，到達雙程路中心停下來，似乎正等待橫過另一條馬路。

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後方則有車輛駛近，司機響咹提示時，女童突然衝回本來的行人路上，幸好司機及時剎車沒有碰上，站在路中心的媽媽則顯得不知所措，猶豫應否跟從女童返回行人路。司機見她沒過馬路，因而重新開車離開現場。不過從畫面可見，距離兩人過路處不遠，已設置安全島供行人過馬路。

影片引起網上熱議，很多人批評片中家長貪一時之快，帶着小孩還不顧情況，胡亂過馬路，如果後車貼得太近，前車如此急停必釀成意外，「小朋友唔識唔怪佢，作為家長都應該拖實」。另有人認為司機的車速頗快，而且響咹或嚇倒小朋友，可忍讓一下。

同場加映：泊車是不少司機的噩夢，駕駛技術不佳隨時釀成意外。一段險象橫生的影片近日在網絡瘋傳，只見一輛黑色私家車駛出停車位時，不慎碰上旁邊的車，女司機立即開門下車查看，但懷疑因入錯波致溜後，女司機夾在柱子與座駕之間，險釀意外。

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為何要尾入車頭向外泊L位？有網民就分析以「尾入泊車」5大好處▼▼▼

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