的士司機不理爆胎上高速　停路中心要乘客下車　掀網民激辯對錯

馬路如虎口，一個不留神隨時發生意外。有網民日前引述友人搭的士經歷，批評司機駕駛許久仍未發現爆車胎，直至駛上高速公路，並在乘客提醒和塞車時下車查看；司機後來在路中心讓女乘客下車自行找的士接載，惟道路暢通後不少車輛呼嘯而過，嚇得乘客未敢亂動，留在的士上等車，直呼「嗰下真係想喊」。帖文引來網民討論，有人指司機缺乏經驗，置乘客於危險的環境，也有人認為留在車上更易生意外。

有的士司機被指不知道爆車胎，並一直駕駛至高速公路，後來於路中心停車要求女乘客下車自行召車。（資料圖片）

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該網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，引述女性友人搭的士的經過，指日前她在沙田上車後，聽到怪聲及發現爆車胎，情急之下致電丈夫，並稱司機得知「爆胎」後，在塞車時於高速公路下車查看，又着女乘客下車找另一輛的士。不過，由於公路恢復暢通，乘客不敢下車，最終在車上等逾2小時才「獲救」。

女事主後來在帖文補充，表示司機起初在安全情況許可下沒有停車，而是在聽到她打電話才停下來，「左轉去大埔方向明明有得停佢唔停，嗰度我可以行返落邨，但佢拖到去第一城入高速個條橋」，形容當下心情崩潰欲哭。

女事主的友人續指，事發時下雨，通車後有不少貨車等大型車輛駛過，加上路旁沒有石壆，沒有地方可站，「落車比唔落更危險」，批評涉事司機不但對爆車胎毫不知情，事發後亦沒有協助乘客召車。

帖文一出，引來網民討論的士司機的處理方法，部份人直斥司機沒有經驗，理應可打「死火燈」再慢駛至較安全的地方，惟最後卻選擇停在路中心，「佢堂軚都攞咗三分一圈先行到直線」、「個司機無經驗，死火燈慢流去前啲橋口接駁嗰到，開個壇露營都得啦」；另外有人認為乘客留在車上始終較危險，應離開的士步行至安全位置，亦可致電999，等待交通警員到場幫忙截車。

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