台女星熊熊私密影片外流？數據分析事件關鍵字　網民最關注竟是…

台灣女星熊熊（卓毓彤）爆出私密影片外流事件，雖然她的經紀人以「未看過影片」不予評論，熊熊也未正面回應，但該事件仍然掀起網路討論，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熊熊的聲量趨勢顯示，18日晚間網路陸續出現外流影片討論，在19日達到高峰共9649筆，又於22日被媒體爆出單身新聞，引起3360筆，短短一週內熊熊的相關討論共有22044筆。

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除了媒體報導，網路輿論分成兩派，多數為「求上車」、「開門」等索取影片連結留言，PTT更因此爆發「熊熊之亂」，有鄉民留言貼無碼截圖、瘋傳影片等行為，使得八卦版版主2小時發布3次公告，水桶數十人，網路出現相關梗圖暗諷，有人到熊熊IG鬧版留言等亂象，也引起了網友反思，譴責散佈影片者。

私密影片外流疑雲使熊熊聲量飆升，單日最高9649則，七日內有22044筆。（DailyView授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／探索概念（分析區間: 2020/09/17 - 2020/09/23））

「熊熊之亂」引反思 支持輿論聲量不及求上車聲量

從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察熊熊私密影片中「求上車」跟「支持熊熊」的近一周聲量趨勢，要求連結、求開門等相關討論在19日達到高峰，單日就有735則，同日認為外流熊熊影片是「被網路霸凌」、「隱私被曝的受害者」的相關討論也有100筆，雖遠不及求上車聲量，但在事件隔兩天後仍有被持續討論。

熊熊私密影片外流事件中，一週內相關反思與支持熊熊的討論聲量有308筆。（DailyView授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／探索概念（分析區間: 2020/09/17 - 2020/09/23））

「求上車」酸言諷刺二次傷害 網友呼籲「保護自己」引共鳴

熊熊外流影片疑雲，除了造成大批網友求上車外，開始有留言批評熊熊，甚至到她的IG留言洗版，失控現象讓部分網友看了覺得是種「網路霸凌」，從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中也可以看到，除了熊熊原傳出要跟「特斯拉男」結婚，在外流片事件爆出後恢復單身引熱議外，PTT女版開始有人發文反問，為何大家會羞辱熊熊，「而不是罵PO片的人？」，譴責散佈影片者。

私密片疑雲讓熊熊被大批網友調侃，網路出現反思該現象的討論。（DailyView授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／探索概念（分析區間: 2020/09/17 - 2020/09/23））

Dcard女孩版也有人呼籲「請保護好自己」，即使跟交往多年的男友也不要拍片留存，「真正愛妳的男人，不會逼妳做妳不喜歡的事情」，引起眾多迴響，有網友留言表示相較美國男星(基斯伊雲斯誤傳露鳥照，粉絲們拼命刪文保護，「為什麼女生就要受到這樣的對待，受到各種語言騷擾還要一直被批評私密處的樣子」，希望網友們看到求車或散佈相關討論就順手檢舉，以免造成當事人二度傷害，該留言獲得1211個愛心支持。

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月17日至2020年9月23日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熊熊私密片疑雲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】