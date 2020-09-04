都市傳說｜拆解新界北茶餐廳鬼叫外賣　政府唯一承認靈異事件？

【香港靈異事件揭秘】香港多年來流傳不少都市傳說，其中「新界北茶餐廳」被指是唯一獲得政府「默認」真實發生過的靈異事件，惟疑點重重。事源1989年間，大埔田一間茶餐廳連續3日收到神秘外賣來電，但每次收回來的現鈔都會突然變成冥鈔。餐廳老闆只好報警求助，最終發現來電者屋內竟然有4具已死去多時的屍體，讓人不寒而慄。經常講解懸案的YouTuber「小烏」曾為此傳說分析真偽，以下將為大家詳述。

有傳新界北大埔田曾有茶餐廳遭遇「鬼叫外賣」的離奇事件。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

事件發生在1989年12月，新界北大埔田一家名為「潮湧記」的茶餐廳，接到一則來自喜秀花園別墅的外賣電話，對方要求送上大概4人份量的加底蛋飯、牛河粉等食物。然而，餐廳夥計到埗按門鈴後，卻沒人來開門，再敲門大喊「送外賣」後，對方才開出一道小門縫付款，並要求把外賣放在門口便可以。

該夥計雖然感覺很奇怪，但還是照做。不料當晚餐廳老闆數錢時，竟然發現當中夾雜冥鈔。而翌日一模一樣的外賣來電再次出現，夥計在該別墅拿錢回來後，老闆同樣於結算時發現冥鈔。他生氣之下，召來夥計問話也沒有得出結論，遂決定下次再有同一外賣來電時，要親自出馬。

茶餐廳連續3日出現部份現鈔變成冥鈔的情況。（YouTube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

果不其然，第3日該別墅再度有電話打來叫外賣。老闆懷有戒心來到門前，收下錢後，仔細看清楚錢沒問題，便就此作罷。只是當晚結算時，那筆收來的款項竟又變成冥鈔。無計可施下，老闆只好報警求助。

警方接報到場後，別墅屋內仍然沒人開門，逐破門入屋調查，結果發現屋內有4具死去多時的屍體。經法醫解剖後，懷疑死者是在燒炭取暖時，不慎中毒身亡。惟離奇的是，4名死者雖然已經死去逾一個星期，肚內卻殘留近日從茶餐廳叫來的外賣食物。

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另外，茶餐廳收回來的冥鈔上，除了外賣夥計及老闆的指紋外，竟然還有其中兩名死者的指紋。別墅附近居民亦指，最近幾天晚上都聽到該屋內傳出打麻將的聲音，沒發現隔壁有人死去的迹象。

當時有風水師解釋，事件可能是與別墅門朝東北陰氣重有關，死者離世時又適逢是沖煞之時，4人魂魄因此沒能離開遺體，並一直以為自己還活着打麻將。警方衝入屋一刻，陽氣沖散了屋內陰氣，魂體才得以脫離困頓。據稱，當時有傳媒向有關部門確認事件，有指政府未有否認，因而被傳此事是官方唯一默認的靈異事件。

不過小烏翻查資料指出，此事疑點重重，以下是分析。

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