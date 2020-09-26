同海外名牌大學畢業生爭教學助理　Asso仔一個原因擊敗對手

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業大受影響，今年初出茅廬的畢業生首當其衝，在低迷的市道，搵工不能太揀擇。有網民在連登討論區發文，指近日到學校應徵教學助理（TA），同組另外3名競爭者都是外國名牌大學畢業，或是研究院助理等，背景顯赫令樓主大感壓力，不過最後一個原因令他成功擊敗對手，晉身第2輪面試。

有網民在連登討論區發文，指近日到學校應徵教學助理，同組另外3人競爭者都是外國名牌大學畢業，令他大感壓力。（《何者》劇照）

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該連登網民以「岩岩去見工見教學助理」為題於討論區發文，表示「原來TA競爭激烈到咁」，指他近日到一間學校應徵教學助理，以小組討論形式面試，另外3人自我介紹時透露，於外國名牌大學畢業，又或正任職研究院助理，甚至大曬考獲不少公開資格及證書等，「一路聽就一路覺得自己好廢」，又感嘆「外國名牌大學同我爭TA會唔會有少少過分？」。

不過面試完結前，局面卻完全逆轉，校長問3人薪金要求可否調低，但他們均拒絕，校長唯有坦白說出難處，「因為我哋都係請教學助理，無諗到會請啱啱畢業嘅人，仲要開人工開到1.7萬」，並禮貌地請他們離開，只留下樓主一人相約第2輪面試時間，樓主亦自嘲「用低下嘅人工成功打贏」。

帖文引起網上熱議，有人慨嘆連教學助理都競爭激烈，「社會真係搵食艱難」，但另有網民認為樓主「頂爛市」。按圖看更多網民意見▼▼▼

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同場加映：面試是求職過程中重要一環，但人揀工工揀人，不同公司都有特別的面試要求。有網民就此話題展開熱烈討論，大談見工時曾遇過最騎呢的經歷，如有人要先除鞋入內，亦有人試過即場試車，本文就嚴選出當中20個最荒謬的見工經驗👇👇👇

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不過不只是見工者感荒謬，有時面試官同樣遇到很多奇怪求職者👇👇👇

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