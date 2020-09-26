街頭巧遇38歲彭于晏　新髮型勁崩壞　網民：以為是頭髮很長的路人

可能是全球擁有最多「太太」的台灣藝人彭于晏，一直憑健碩身型，配上濃眉大眼的帥氣長相，成功俘虜3歲至80歲的女性。不過近日有台灣網民就分享，自己在路邊巧遇男神，但對方留着一頭帶點頹廢感的髮型，即使在旁邊經過，她也完全認不出是彭于晏，還以為只是「頭髮有點長、好眼熟的路人」。

網民得知是彭于晏後即求合照，他也親切地舉V微笑。（fb「爆廢公社」圖片）

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該女網民在facebook群組「爆廢公社二館」發文，貼出與彭于晏的舉V合照，更表示這是「人生中目前最巔峰的合照」。不過她隨後坦言，自己有臉盲症，「不知道他是誰，是旁邊同事低聲講我才知」。她又笑言如果沒有人提醒，「光看我可能就以為是個頭髮有點長的路人，好眼熟的路人」，還內心暗想：「啊，這個人頭髮也太好笑了吧，怎麼可以翹成這樣啊哈哈哈哈哈哈！」

從女生上載的合照可見，彭于晏近來曬得更黑，髮尾長及耳下，還隨心地往旁邊亂翹，瀏海則用墨鏡掛住頭頂，下巴亦有一堆未經修剪的鬍渣，滄桑味濃。

彭于晏最近熱愛留長髮，被笑指如「流浪漢造型」▼▼▼

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有粉絲看完照片都不願意接受現實：「這不是彭于晏！」又紛紛幫忙解釋，彭只是剛巧騎完單車，造型上比較凌亂隨意，還笑罵樓主的愛慕只是虛情假意，「真愛就是會一眼瞬間認出」；不過亦有網民直言「原來顏值高也不是什麼髮型都能駕馭」。

男神本來是這樣的……😅▼▼▼

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另一男神吳彥祖近年髮線問題亦引起關注▼▼▼