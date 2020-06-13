馬國明湯洛雯拍拖│細數貼地男神十大金句　網民寵兒講嘢勁鬼馬

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）同時在IG放閃認愛，消息隨即震驚網民。不少網民替馬明感到高興，直言「絕世好仔」終於找到知音人。其實有「天然呆」之稱的馬明說話有時傻裏傻氣，曾被高登討論區封為網絡男神，多年來經常說出「老實話」，直認「上鹹網」更贏得所有網民的尊敬。

有天然呆之稱的馬國明宣布封盤，他昨（12日）與湯洛雯在IG公開戀情。（IG@roxannetong）

重溫馬明十大熱爆金句：

1. 電腦對我嚟講，只係用嚟上網睇新聞，睇波同埋上鹹網囉！

馬明2012年接受訪問爆出這句，而他隨後在節目提及自己會留意女生長腿，並問參賽者：「有沒有喜歡的AV女優？」他因而被指興趣似足「高登巴打」，極有可能是一名「腳膠」，亦因直認上鹹網被封男神。

馬明曾在電視節目中詢問參加者有沒有喜愛的AV女優。（《變身男女Chok Chok Chok》影片截圖）

2.如果大家都唔恨攞，我以後每年都可以攞！

馬明2012年憑《On Call 36小時》奪「我最喜愛的電視男角色」，當時不少人認為得到這獎，即代表會失落視帝，所以馬明在領獎後腼腆說：「如果大家都唔恨攞，我以後每年都可以攞！」說畢換來台下一片掌聲，亦成為不少網民心目中的視帝。

3.戥阿峯唔抵，因為佢多fans機會真係好大。

馬國明因為多次被人發現在頒獎典禮發呆，而被人截圖恥笑。（資料圖片）

2012年《萬千星輝頒獎典禮》黎耀祥當選視帝，但鏡頭卻捕捉到馬明「O嘴」。他事後解釋當時以為林峯奪獎機會大，本想起身恭賀林峯，但賽果一出令他愕然，直言：「戥阿峯唔抵，因為佢多fans機會真係好大。」而O嘴畫面亦被加上了尤加利在網上流傳多年。

點擊重溫明歷年發呆表情：

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4.「26、7點都好L高啦！」

2015年，有指無線因應太多藝人離巢，要求未完約藝人加簽長約，傳言馬明未答應而被抽起劇集。隨後藝人林敏驄在fb上載一條短片，片中可見馬明疑似爆粗稱：「26、7點都好L高啦！」懷疑是指新劇收視。不少網民看後紛紛讚馬明：「講嘢語氣似番一個真實世界嘅人囉！」

5.「『馬國明放假一天』我都唔知道，要問一吓劇組。」

2016年台灣有報道指，「大馬羽球賽李宗偉奪冠，馬國明放假一天」。消息讓不少馬來西亞人誤信全國將放假一日。消息同時引來香港網民爆笑問：「點解馬國明放假要上報紙？」馬明獲悉後鬼馬回應稱：「我都唔知道（幾時放假），要問一吓劇組。」

6.「因為鍾意唐老鴨，所以儘量唔食鴨」

馬國明透露全家人都喜歡唐老鴨。（《兄弟幫》影片截圖）

馬明早年於節目《兄弟幫》任嘉賓時，曾分享自己喜歡收集唐老鴨，並透露全家人都喜歡唐老鴨，所以會為唐老鴨定生日，然後每年慶生，其母甚至會為唐老鴨公仔織毛衣等。被問及會否不吃鴨時，馬明竟認真答：「因為唐老鴨，我會儘量唔食（鴨）」。

7.「唔使畀紙巾我，我冇做代言，冇收錢！」

馬明在得獎一刻，表情相當困惑。（影片截圖）

馬明2018年憑《宮心計2深宮計》再獲最受歡迎電視男角色，得獎時被指暗寸無線賣紙巾廣告，被形容是災難植入式廣告，但有網民力撐馬明，說他已第三次拿「安慰獎」，老實說話代表「有吉士」。同年蕭正楠現場宣布已與女友黃翠如結婚，馬明在台下不斷追問他：「你真係結咗婚？」有網民發現他隨後用羨慕眼神望向蕭正楠。

8. 「我嘅形象係型，好型，非常型！」

馬明在微博澄清自己的形象：「我嘅形象係型，好型，非常型！」。（Instagram@kennethmkm）

去年馬明拍《白色強人》時，在微博稱自己的形象是「型」，而非大家所說的天然呆、可愛。他更多次在訪問中強調自己一直走型男路線，「再提提大家，我的形象不是萌、好乖、太可愛，是型，好型，非常型」。

9. 「男人都會話唐詩詠好咀。」

馬明與唐詩詠一向是好朋友，屢傳緋聞。他們去年在劇集《白色強人》中扮演夫妻，有不少親熱戲。當馬明被追問唐詩詠好不好親時，他說：「相信全世界男人都會話唐詩詠好錫！」

10. 「我同心穎……啊不！」

雖然受安心事件影響，馬明與舊愛黃心穎已分手。但他們去年年初還在一起時，曾不慎在訪問中脫口說出女方名字，說：「我同心穎…啊不！詩詠還有『Ali』嘅戲都要嚟啦！」。

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