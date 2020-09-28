想唔想店員埋身有得揀！　日本商店推新招　色帶助分辨客人需要

到商店購物，有些顧客很想店員在旁提供貼心服務，有些顧客則希望自在地選購貨品，最怕售貨員近身「hard sell」，而在新冠肺炎疫情後，可能更多人想在有需要時才與店員接觸。日本政府早前呼籲民眾要習慣與病毒共存的新生活，各行各業為了配合防疫，改變了過往的服務模式，最近有網民發現有店鋪採用自選色帶，讓客人決定是否需要店員招呼，除了可減少人與人之間的密切接觸，更可避免客人尷尬，有關安排引起網民討論。

最近就有網民發現店鋪採用自選色帶的措施，讓客人決定是否需要店員招呼。（mo_himo@Twitter圖片）

有網民最近於Twitter上載相片，表示行經1間店鋪時，發現門前擺放了小膠箱，箱前寫道：「你想要哪種服務？」原來店鋪更改了服務模式，讓客人入店前自行選擇色帶並戴上手，挑選需要的服務模式。

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相中可見2款色帶各代表不同服務，螢光綠色代表1個人行逛，毋須店員招呼；而螢光粉紅色則代表需要店員服務。這措施除了方便店員辨識，亦能有效避免人與人之間的密切接觸，同時免卻了因為想自己行逛卻被店員跟着走的尷尬情況。

新服務模式除了可阻隔人與人的密切接觸，更可避免客人尷尬，大批網民表示讚賞。（mo_himo@Twitter圖片）

這種服務模式進化引來不少網民討論，大部份人認為方法很不錯，「不用開口便可以拒絕店員服務，太好了」、「保護員工的健康也是需要」、「真的嗎，這樣以後就不怕尷尬」。亦有網民表示其實未有太大效用，「如果臨時想叫店員又可以怎樣做」、「好像很浪費紙張」。

（mo_himo@Twitter）

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