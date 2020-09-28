IG買Like筍工？開分身帳戶給Like　日本新興行業月入可達40萬日圓

瀏覽社交媒體成為不少人的生活習慣，近年網紅時代，要上位出名就要靠讚好，因此出現用錢買賣讚好與追蹤人數。有日本媽媽更稱，不用照顧小朋友的時間就用電話賺外快，只要接受中介人的委託，利用Instagram的分身帳戶為客人讚好，最高可月入8萬日圓（約5876港元）。她又指現時不少學生與家庭主婦亦在做這份兼職筍工，「能賺這麼多真的很感動」。

近年網紅時代，要上位出名就要靠讚好，因此出現用錢買賣讚好與追蹤人數的現象。（NHK「クローズアップ現代＋」截圖）

有日本媒體最近訪問買賣IG讚好的新興行業，發現不少買讚的人布滿各行各業，由店舖老闆以至普通人都有。有酒吧老闆指自己亦有花錢為店舖的專頁買讚，只需1萬日圓（約734港元）就可以買到1萬個讚好。

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他更認為其實買讚等同廣告費，而且比真正的廣告更為划算，「店的專頁讚數很多，就會讓人覺得是名店，1萬日圓就能輕鬆偽裝成有影響力的帳戶了」。更有位女生因為想做網紅而買讚買上癮，原本她已花錢買來10萬個追蹤者，但因為帖文讚好的人數寥寥無幾，最後她選擇為每個帖文買讚。

她解釋因為追蹤人數與帖文讚好人數相差太大，害怕被人發現自己買追蹤人數，才索性每次發文亦買讚，「能夠被大家注目的感覺很開心」。

有日本媽媽更稱，不用照顧小朋友的時間就用電話賺外快，只要接受中介人的委託，利用Instagram的分身帳戶為客人讚好，最高可月入8萬日圓（約5876港元）。（NHK「クローズアップ現代＋」截圖）

而其實當地有不少中介人專門接單為客人賣讚及追蹤人數，他們主要的工作是實際跟客戶收錢，並把當中一部份分給實際按讚的人。

部份中介人解釋，其實現時不少名人、企業亦願意大花金錢經營自己的社交媒體專頁，而買讚更是平常事，「不時會有企業委託，一個案件就給1000萬日圓（約735,654港元）之類的」。他們又指，大部份按讚員其實是家庭主婦或是學生，最高可月賺40萬日圓（約29,426港元），非常誇張。

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有份做按讚員的媽媽稱，其實每次都是趁小朋友在睡覺時工作，中介人要求多少個讚好就按多少，甚至會幫客人寫評論，利用數個假帳戶寫好評。她表示最高曾月入8萬日圓（約5876港元）。

但她又說，其實每個假帳戶也要營造得像真人使用一樣，無論帖文數目、追蹤人數看起來都要自然。她更指自己有過百個假帳戶，這樣便可以賺更多錢。

（NHK「クローズアップ現代＋」）

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