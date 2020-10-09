12星座｜2020年最後一次水星逆行！10招心法破解水逆+水逆冷知識

水星逆行是什麼原理呢？水星逆行並非水星真的會“倒著走”，而水星運行軌道與地球自轉帶來的黃道角度差而帶來的視覺上的軌跡改變。這跟水星運行的速度有關聯，而在水星逆行開始前，水星都會進入“停滯期”，然後逐漸進入“逆行”狀態。水逆每年都會有三到四次，每次持續20天左右。

一般來說，水星影響週期不僅僅包含水逆開始到結束這段時間，因為水逆整個週期分為三個階段，分別是開始前的陰影期，逆行期以及結束後的陰影期。

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所謂陰影期，其實就是，水星逆行過程中經歷的星座度數，在未開始逆行時，順行的水星只要進入這個度數，則就進入陰影期，舉個例子，如果水星將從雙子座13度開始逆行至雙子座4度左右，那麼在水星逆行還未開始前，當水星進入雙子座4度，則已經進入陰影期，等正式進入雙子座13度才正式逆行。水逆結束後的陰影期與之同理。

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【結語】當然，更不要因為自己中招就沮喪，水逆只是告訴你，別那麼著急的“趕路”，既然你之前“錯過”了，逃避了一些“問題”，那就在水逆期間好好去面對解決它。不要害怕水逆，這是很正常的行星運行軌跡而已。

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