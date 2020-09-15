【深夜保健室】12星座性能力排行榜出爐　最後一名雞排妹大感意外

雞排妹的《深夜保健室》以性愛話題為主，擁有一票死忠觀眾，本周嘉賓是星座專家米薩小姐，從太陽及火象星座探討「12星座性能力排行榜」，整理出性能力最好及最差的三名，當看到最後一名時，雞排妹大感意外：「不信！」

「12星座性能力排行榜」出爐，第12名令雞排妹大感意外：「不信！」（點圖放大▼▼▼）

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米薩小姐排出的性能力最好的前三名分別是巨蟹座、天蠍座及金牛座。雞排妹笑說自己的巨蟹座參數不夠多，而米薩小姐表示巨蟹算是「誠意感動天，很有服務精神」，願意為了讓對方舒服而服務。

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倒數三名則是山羊座、水瓶座及白羊座。米薩小姐說白羊座雖然對性很熱衷，但在服務上面比較做不到細緻，經常是刺激來了就無法延遲，而水瓶座排在第二是因為相較於性衝動，水瓶座對腦袋更感興趣，偏向「智性戀」。

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至於被列為性能力最差的山羊座，雞排妹大喊不信，卻坦言是很久以前的事所以不評論，而米薩小姐則解釋，山羊座天性擅長且習慣忍耐，在性方面也是比較壓抑，和身體的能力無關，比較屬於心理層面。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】