她一直在玩命！大媽闖台鐵路軌擺腳架自拍　險被直撞累火車急煞停

實在是看得人冷汗直標！台灣最近有網民拍到，1名婦女在台鐵的路軌上面放置腳架自拍，結果有火車突然駛至，令婦女只能趕忙逃跑。幸好火車及時煞車，婦女亦剛好離開路軌，但過程仍然令人覺得極之驚險！

台灣有網民拍到，一名婦女在路軌上擺腳架自拍，幾乎被後面來的火車撞倒。（YouTube頻道「螞蟻」圖片）

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該條全長23秒的短片在facebook及YouTube上亦有流傳，當中可見1名身穿桃紅色上衣的婦女，在月台旁邊的路軌上放置腳架，以手機擺Pose自拍。之後她就連忙將腳架拿起，然後跑向路軌旁的草叢，原來後面剛好有一列火車駛至，車長見情況危急就連忙煞車，火車煞停之後婦女就已經逃去無蹤。在短片完結時，火車仍未恢復行駛。

根據短片說明，相信拍攝地點為台鐵基隆海科館站，受影響的是一列區間號列車。台鐵宜蘭運務段段長謝清田表示，民眾不應隨意進入路軌範圍，以免影響人身安全及車務運作，如果發生傷亡更會影響列車延誤，同時台鐵亦稱會將事件交由鐵路警察局調查，然後再由鐵警移送交通部。

（台灣蘋果日報）

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