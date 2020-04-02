網民無聊問：火車第一卡最先到站最抵買？　台灣交通部長咁樣答

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大家經常坐火車，但當中一些細節你可有留意過？近日有網民在facebook向台灣交通部長林佳龍問了一個讓人哭笑不得的問題，「第一節車廂為什麼可以付同樣的錢比其他車廂更快到達目的地？」，沒想到林竟然認真回答，更親自私訊對方提供「官方說法」，不過他最後還是搞笑叫大家「麥擱問啊（台語，即『別再問了』）」。

有網民質疑，為何火車第一卡最快到站，卻只付一樣的價錢。（資料圖片）

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坐車頭可以先到站應該要多付錢嗎？最近林佳龍收到網民們的提問，決定在其專頁貼出來與大家分享，該名網民問了這個奇葩問題後，竟獲林佳龍親自解答：

↓↓↓　網民向台灣交通部長林佳龍提問，了解為何第一卡車廂的車費是一樣的　↓↓↓

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網民向台灣交通部長林佳龍提問，了解為何第一卡車廂的車費是一樣的，最後得到部長的回答。（facebook專頁「林佳龍」圖片）

↓↓↓　交通部長林佳龍認真回答奇怪問題，令網民們覺得十分好笑　↓↓↓

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不少人看到林佳龍的帖文後，不禁表示這個問題實在難以理解，為交通部填麻煩並要花時間回答無聊問題。不過亦有人指出，第一卡通常都離開閘口很遠，並不划算，另外亦有人笑指不妨逆向思維思考，最後一節車廂的性價比就最高了，因為最後到站卻一起下車。

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