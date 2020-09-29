巴士底突冒出「白色貞子手」嚇停鐵騎士　網民：幸好過了農曆七月

農曆七月已過，連鬼門關都關了，但台灣一名鐵騎士竟然在公路上發現一隻白手！日前有台灣網民分享一條「靈異」影片，顯示一個鐵騎士行車途中，發現前方一輛公車的車底位置離奇竄出一隻超白的手，令許多網民大呼可怕。幸好樓主後來發現，應該是有人從車內伸手，還解釋為何做得到，不過仍有很多網民認為車內的人這樣做極危險兼會嚇死人。

鐵騎士經過一輛大巴，驚見車底冒出一隻白色手。（fb群組「靈異公社」影片截圖）

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樓主在facebook群組「靈異公社」上載一條在當地Line群組流傳的影片，稱「還好過7月，嚇死人」，片中一名鐵騎士駛過公車旁，走近時車底位置突然伸出一隻白色的手，儼如貞子的手從電視伸出一樣，嚇得司機馬上煞停車輛。

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不過，司機停近「白色手」時，發現那隻手在地上摸來摸去，原來是在找電話，最後「白色手」成功抓住一部電話並縮回車內，司機朝車內拍攝，發現有人起身抬頭，應該是有人不小心把電話跌到車外，故冒險伸手拾回。

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雖然不是靈異事件，但網民群起說嚇死人，駕車在路上突然發現白色手可能會嚇到翻車，亦有人想起有手從馬桶突然伸出的電影情節。網民感到奇怪，為何手可以穿過車底盤。不少人解釋，台灣的公車車門下方有空隙，約20厘米左右，足夠伸出人手，但估計片中人是整個人跟臉都貼在公車地板將手伸出去，若果蹲下來是無法把手伸到車外並碰到地面。

網民想起上廁所會怕馬桶伸出手的電影情節，你記得是哪一部戲嗎？😂👇👇👇

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真相大白後網民都不再恐慌，然而有人在公路上伸手出車外，許多網民形容這行為極危險，而且還是從車底伸出，駕駛者更難留意到，「好有勇氣的一隻手！改天被誰弄斷的都不知道」，不過同時有人批評拍片的鐵騎士，這樣勉強駛入兩者之間的車縫一樣是危險之舉。

（fb群組「靈異公社」）

網民點睇：

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