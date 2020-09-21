靈界的譯者｜靈界KOL用宗教角度探討親情：不應視孩子為討債而來

編按：傳統有說法父母會當子女是來討債的，作者以宗教角度剖析親情關係，認為能夠成為一家人相信是難得的緣份，若要以因果業報的心態去看待，也應視子女為送福報而來，並且不要以還債心態來面對家暴，否則只會延禍下一代。

作者認為不應將孩子視為債主，要視之為自己帶財而來。（《天水國的日與夜》劇照）

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如果有人常把這句話掛在嘴邊，把自己的子女當作是冤親債主，我只能遺憾他太不珍惜自己的福報了！有這種「要債」的想法，應屬於佛教中的「因果業報說」，「業」（Karma）的觀念則源自於印度宗教中的普遍基本觀念，即佛教、印度教、耆那與錫克教等等，隨著佛教傳到中國，因果業報說則被道教吸納成為「承負說」，只是道教主張的是個人的命運禍福是為祖先善惡所影響，自己的積福造業則會影響子孫運勢，正所謂「積善之家必有餘慶、積不善之家必有餘殃」，而佛教則主張個人的業報輪迴、自作自受，今日總總為過去累世所種的因，未來的一切則取決於今日的行為，每個人要為自己的生命負責任。

因此，做為人的目標與過程就是來「受報、還願、發願」的。此生所發生的種種為過去自己的作為所定，身邊的親朋好友也都是過去的因緣所形成，不會無緣無故成了彼此的配偶、父母或手足，既然是自己所造的業，當然要理所當然地負責任，扮演好每一個角色：父親、母親、兒子、女兒、兄弟姊妹，乃至於職場、生活經驗中的師長、學生、朋友、雇主或顧客等，每個人有自己的角色，當嘗各自的因果業報，能讓關係與結果更好，便是還了業報也是種了福田，搞砸了關係，則會在未來有更不好的糾纏。

人們在日常生活中其實不管是意識到或沒有意識到，都時常是在「發願」的，例如：我希望能找個好對象、我想要晚上吃大餐、我期望工作能升遷、我祈求父母身體健康……，不常察覺到的發願還有：希望廁所有衛生紙、拜託中華隊能贏球、真想青春痘快點好，好想明天出去玩是好天氣……，人有了「發願」的意念，就會往「還願」的方向走：不論是各種的祈求方式，或者是往發願的目標去行動。因此，人的「起心動念」是非常重要的，發願會產生「願力」，雖然不至於有心想事成的神效，但至少一定有帶動生命方向的效果。

在婚姻暴力的案例也常聽到受暴婦女認為自己挨打是要還債的，作者認為這皇思想要不得，只會延禍下一代。（《天水圍的夜與霧》劇照）

如果常覺得「孩子是來跟父母要債的」這種想法，我會勸那個人趕緊換個願望吧！時常這樣想，恐怕親子的關係就會往那個方向走，很多人回憶起與父母的感情，不是常聽到：「雖然彼此的互動沒有言語，但卻能感受對方的心意。」人與人之間的互動就是如此奧妙，倘若老是覺得孩子是來討債的，這種意念不斷影響著親子的互動，久而久之孩子也會表現的像個債主囉！因為你就說要還我債的啊，我還客氣什麼？

在一些婚姻暴力的案例中，也常聽到受暴婦女認為自己挨打是要還債的，而且這輩子不被糟蹋完，下輩子還要繼續挨打，我對此說法非常不以為然，受暴婦女不只是自己受到暴力，連帶著自己的子女也會成為「目睹家庭暴力受虐兒」，這種精神上的傷害不亞於身體上的痛楚。

根據研究顯示，這些目睹家庭暴力的孩子，甚至高達八成會產生「代間傳遞」，也就是男性有八成機率在往後的婚姻成為加害人、女兒也有這麼高的機率繼續成為受害人，家庭是人們出生後第一個接觸到的學習場所，我們學習父母的模式，一代代傳遞下去，所以受暴婦女若繼續隱忍還願，她也正在造另一種惡業：讓先生持續作惡、讓子女在不健康家庭中成長，而且很有機會繼續在這悲慘的輪迴當中。

養育子女可以是造很大的惡業，也可以是種很大的福報，是好是壞端看個人於此生的經營，所以我要大大鼓吹另一句俗諺：「子女會自己帶財來！」也就是常說「娶妻前、生子後」會鴻運當頭，小孩子自己出生來世間，也會帶財來幫助父母養活自己。把自己孩子當財神的，自然也會投注滿滿的愛，這是最好的善的循環，要把自己的寶貝當財神還是當債主？再笨的人都會選吧？

（以上是《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》的內容節錄）

書名：《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

6歲會報明牌，15歲時合開道場，擔任學生靈媒，直到26歲決定退出宮廟，結束靈媒工作，投入棒球領域並成為台灣首位棒球女性主審。

2017年獲選美國國務院「全球女性運動領導人計畫」，並在美國國務院受訪；成為HBO Asia首部中文影集《通靈少女》故事原型暨文化顧問。

2018年富比士雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名。

2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座。

現任社團法人台灣運動好事協會創辦人、玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授級專業技術人員，並攻讀國立政治大學宗教研究所博士班。

出版社：三采文化

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