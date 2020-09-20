靈界的譯者｜靈媒分享拍拖撞「鬼」趣聞　泊車記車位竟然都靠鬼！

編按：曾做靈媒的靈界KOL帶你進入她的感情世界，她以第一身角度細數拍拖時會遇到的靈異趣事，例如泊車時竟然用「鬼」做標記方便自己認出車位，男友更曾經連鬼魂都呷醋，讓她哭笑不得。

作者與男友很少談到鬼怪事，只會分享有關宗教信仰的看法。（《通靈少女》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

我們之間常聊到宗教信仰，但很少談到靈異鬼怪，小白對靈異神鬼之說的反感其來有自，因為他的親戚是以開神壇收驚為業，家族一些事情都看在眼裡，覺得人們有信仰很好但不要去迷信，這點與我的看法是不謀而合的，所以我們甚少聊到靈異神鬼，只是我媽媽很喜歡聽他念收驚的口訣，有時會被迫念幾段給牛媽媽聽，所以我會消遣他：「以後如果我們走投無路，那就來開一間神壇，我來通靈、你負責收驚吧！」只見他很努力用那小眼睛瞪我，我是建議如果真的他要表達生氣，那就拿手來撐大眼睛吧！

他未曾要我以通靈看東問西的，只是有次吃飯提到表姊週末因為家中長輩過世要趕回南部，隨口問我：「你猜猜看老人家是幾歲走的？」我在眼前浮現了畫面便回答：「九十六歲，好命了！」小眼睛的他又瞪大眼睛看我，看來是猜對了，我只好趕忙撇清：「呃……我跟死人比較有緣嘛！」他看起來更狐疑了，我只好更正說：「呃……不是啦！我是跟死人比較有話說！」這時候他連嘴巴都張開開的了，我努力想要澄清：「呃……其實應該是說死人喜歡跟我講話。」媽呀，場面氣氛又變得更怪了，最後我只好作罷：「好吧，我還是不要解釋好了。」

作者有時連真人同鬼都分不出來，尤其在精神狀態不佳時。（《通靈少女》劇照）

「見鬼」的現象有時也會讓他感到困擾，一次就要天黑時，我們一同去逛士林夜市，從中山北路走巷子往夜市方向過去時，我迎面撞上兩位女同學，除了關心我有沒有怎樣之外，也納悶怎麼我會迎面撞上、絲毫不閃躲？我解釋說：「現在一些女孩子把自己打扮得跟鬼一樣，我怎麼分得出來？」女孩子化煙燻妝，不是萬聖節也搞得跟屍體一樣，再者，那天我因為白天站主審，所以戴了一整天隱形眼鏡，眼睛已經感到疲累，所以天黑時誤認了，實在不是有意的，直到現在我還是不喜歡夜間開車，至今有時候還是會有閃躲的小動作。

小白也很快學會應用「見鬼」的好處，有次在晚上十點半趕著去台北地下街買東西，因為擔心商店要關了，所以車子隨便停在市民大道地下停車場，沒有注意停在哪一區、哪一號？便急急忙忙衝去商場，半個多小時後任務失敗，要去的商店都打烊了，正準備回去牽車時才發現不記得停在哪裡？我很得意說：「就在前面柱子後面就是了！」有人很奇怪怎麼景觀都差不多還會知道柱子之後是我們的車子呢？我說：「因為剛剛下車時有位穿蓑衣的女鬼，現在還站在那裡啊！如果這段時間女鬼都沒移動，那我們的車子就是在柱子後面沒錯了！」友人沛淇很用力往我手臂上一打，然後趕緊上車、開走，一路上都很安靜。我還以為我是功臣耶，結果不但沒說謝謝還打我？此後當我再去地下停車場停車時，要小白幫忙記地下的號碼，他就說：「妳就看附近有沒有鬼就好啦！」笨！如果鬼走掉了呢？

作者笑言男友連鬼魂也呷醋。（《通靈少女》劇照）

由於過去的生活經驗，看到廟宇還是倍感親切，除了帶外國朋友去導覽廟寺之外，有機會到外地走走，我也喜歡去各地的廟寺參觀，我喜歡去看看那裡的雕刻，不論是神像或是雕梁畫棟，有次小白問我：「妳是不是想找以前的朋友？」我說：「我沒想過這個問題，但是還真的會留意一下，可惜未曾再見過。」他繼續追問下去是哪個朋友，起初的納悶到後面的明白：「原來他想問的是李保延大哥！」（註1）我顧不得人還在公開場合，直問：「你在吃醋嗎？你在跟一個鬼吃醋嗎？」真是天殺的！照李大哥的講法，他都已經死兩次了，還要跟他吃醋？

註1：過去我開宮廟時，就是由他幫助我通靈看病的無形界夥伴。

（以上是《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》的內容節錄）

書名：《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

6歲會報明牌，15歲時合開道場，擔任學生靈媒，直到26歲決定退出宮廟，結束靈媒工作，投入棒球領域並成為台灣首位棒球女性主審。

2017年獲選美國國務院「全球女性運動領導人計畫」，並在美國國務院受訪；成為HBO Asia首部中文影集《通靈少女》故事原型暨文化顧問。

2018年富比士雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名。

2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座。

現任社團法人台灣運動好事協會創辦人、玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授級專業技術人員，並攻讀國立政治大學宗教研究所博士班。

出版社：三采文化

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

↓↓↓同場加映：西貢結介之謎↓↓↓