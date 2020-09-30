可愛女生原來是恐怖癡女？　台女鍾情渣男不願放棄　網民：很變態

感情的事從來迫不來，再勉強可能都是一廂情願。台灣有男網民分享一段令人揪心的經歷，指大學時一個可愛女生愛上了渣男同學，雖然女生被拒絕，但二人仍像情侶般，至畢業才知道勉強不來斷絕聯絡。後來男網民漸漸愛上這名可愛女生，打算告白之際，渣男同學這時才告訴網民一些他不知道的事，令男網民當下才知道自己可能連備胎都稱不上。不過，許多人聽完這段經歷後，紛紛說這個女生很可怕，可能是個恐怖情人，甚至形容「很變態」。

可愛女生一開始喜歡了台男的同學，但被斷言拒絕。（示意圖／《紅花坂上的海》劇照）

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樓主在台灣討論區「Dcard」分享，幾年前和同系同學去其他系上選修課，認識了一個很可愛的女生，看來對他同學有好感，沒過幾天就搞曖昧。實際上這名同學是「時間管理大師」，代表作是和女友出國旅遊，居然還能在國外和其他女生上床，女友也是回國才知道，他形容這同學當朋友不錯，但感情上很糟糕。

好死不死，可愛女生愛上了渣男同學，樓主這時就擔心她落得和前女友一樣淒慘的下場。女生只過了半個學期就向渣男同學告白，幸好被拒絕，因為渣男同學說現在不想交女友。樓主心想真的好險，不然害了這麼可愛的女生，豈料女生仍很想保持朋友關係，二人照樣一起逛街看電影之類。

樓主不忍心女生看到假希望，和朋友聊起，他說自己一早明確拒絕了她，但女生堅持想做朋友，他覺得沒什麼問題。

接下來的發展，樓主變成了主角：

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網民形容可愛女生是恐怖情人：

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同場加映：渣男男友無賴對話👇👇👇

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