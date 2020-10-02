碰瓷進化！韓男戴護具撞倒後鏡　裝跌碎父母「骨灰龕」騙取慰問金

「碰瓷」敲詐勒索案屢見不鮮，但韓國釜山市最近竟出現升級版，騙徒戴着護具假裝被車輛倒後鏡撞到，再灑下早已準備好的瓷器碎片，聲稱父母的「骨灰盒」被撞破，利用司機的同理心索償。警方調查後發現，該騙徒在過去逾1年以同一手法行騙，涉案至少11宗，共騙取110萬韓圜（約7300港元）。

韓國釜山市最近接連出現「碰瓷」騙案，1名60多歲男子被揭發利用司機同情心，訛稱父母的骨灰盒跌破，要求賠償。（fb「부산경찰」）

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釜山警局facebook周二（9月29日）發帖講述案情，表示今年6月接獲1名車主報稱在某住宅區的後巷遇上車禍，行車時倒後鏡傳出撞擊聲，疑似與身穿黑色西裝的男子碰撞，對方手上的紙袋跌落，白色碎瓷片散落一地。男子聲稱父母的骨灰盒破碎，神情驚慌，司機便同意支付30萬韓圜（約2000港元）現金，當作慰問金。

不過，該司機事後擔心會被舉報肇事逃逸，故到警署報案。未料警方調查後發現，涉案60多歲男子在過去1年多，一直以相同手法在釜山和慶尚南道一帶行騙，牽涉11宗類似案件，共騙取110萬韓元。據報男子犯案前會先戴上右臂護具，避免撞向來車倒鏡時受傷，紙袋內則裝着破碎的瓷器，拿着寫有「死亡診斷書」的信封，故意讓司機看見。

警方指，男子每天早上5時便開始到街上找機會下手，多選擇人迹罕至和沒有閉路電視的後巷；由於受害者普遍認為賠償金額較低，並且對方父母的骨灰盒破碎，往往因感到抱歉而沒有報警。

騙徒手法層出不窮，內地安徽蕪湖去年7月便發生1宗「碰瓷鬧劇」，有大媽趁貨車收慢停下來時，才躡手躡腳地爬入車底，事後要求司機賠償▼▼▼

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