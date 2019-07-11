【專業啲】碰瓷大媽慢動作攝入貨車底扮被撞　網民：中國式不要臉

碰瓷在內地是常見的敲詐手法，不過作為騙子要呃人也應該專業一點吧。日前安徽蕪湖一名大媽追着一架貨車，當貨車收慢停下來時，她躡手躡腳地爬入車底，路人全程看着又被弄得目瞪口呆，不少網民狠批大媽「中國式不要臉！」

該名姓湯的大媽提起單車快速地追着一部貨車，眼見貨車快要轉彎時，大媽立即將單車掉在貨車的左前輪下。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

從閉路電視可見，該名姓湯的大媽提起單車快速地追着一部貨車，眼見貨車快要轉彎時，大媽立即將單車掉在貨車的左前輪下。貨車司機馬上收慢並停下來，大媽趁機蹲下來，扶着貨車慢慢爬到車胎位置躺下，躺下後還調整了姿勢，橫躺在車胎下，希望看來更逼真。整個過程被旁邊的路人看到，紛紛停下腳步觀看，更看得目瞪口呆。

大媽慢慢爬到車胎位置躺下，躺下後還調整了姿勢。（網上圖片）

蕪湖三山交警大隊之後接到一名女子電話報警，自稱被大貨車撞傷，很嚴重。民警趕赴現場，有一名50來歲的中年婦女正橫躺在一輛貨車的左車輪下痛苦呻吟，旁邊還倒著輛破舊自行車。女子身上沒有任何傷痕，女子卻稱自己極度不舒服，要求姓崔的司機賠償，而司機則憤怒地表示女子是碰瓷敲詐。

警方翻查閉路電視，發現事情的真相，原來湯婦和貨車司機崔男是同行，在一單生意競投中，湯婦敗給了崔男，她一直耿耿於懷，為了洩憤，就想到碰瓷訛詐對方。為了實行計謀，湯每天都待在崔男貨車的停放地，直至本月4日看到崔男開車外出，就即時出招。

不少網民批評湯婦，「丟安徽人的臉」、「素質低，別放出來害人」、「她是要安葬費，不過這回她可有飯吃了」。