咪以為咁做好cute　3種令超好脾氣男人都想秒分手嘅麻煩女友行為

有戀人的人，不管是誰，都會有鬧彆扭或忌妒的時候吧？若是對方稍微的忌妒，會讓人忍不住覺得「好可愛啊」。但是，當過度的「鬧彆扭」或「忌妒」時，不論對誰而言都是一種負擔。那麼女友的哪些行為，會讓平常不怎麼會生氣的溫柔男友，做出「我已經無法跟這個女孩子在一起了！」這樣放棄的決定呢？

1. 毫無理由的生氣模式

首先，說到女孩子讓男友困擾的行為，便是「毫無理由的生氣」。女孩子在生氣或彆扭的時候，通常是因為男友的言行喚起了過去不好的記憶，或是因為別的女孩子的話題而感到不悅，因此希望男友安慰自己，但卻又沒有得到想要的反應……等等的理由對吧？

但是，男生也不太能完全讀出女孩子那些內心深處的情緒。如果是溫柔的男友，一定會說「怎麼了？ 發生什麼不愉快的事了嗎？ 對不起」吧？但若是趁勢著那溫柔，只回答「沒什麼……（嘟嘴）」之後什麼都不說的話，對方也就真的束手無策了。像這樣子，男生問什麼都不回答，完全搞不懂對方到底在生什麼氣，像這樣持續生氣的習慣。其實對平常總是溫柔忍耐的男生來說是莫大的壓力。

2. 就算道歉也不原諒且持續很長的時間

還有吵架的時候，男生道歉也不馬上原諒對方， 也是「放棄」的原因。其中也有人有這樣的想法「不管怎麼道歉對方依然還是在生氣，尤其特別是在旅行的時候，在一起的時間全都失去意義」。這麼說也對呢！生氣的一方可能會想：才這點道歉我才不會原諒你呢！ 但是在這段時間，對男友而言可說是有如地獄。

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3. 老是舊事重提鬧彆扭

還有一個「老是舊事重提鬧彆扭」。這個小編也常常犯，每次都在反省。「以前，你不是和那個○○做了什麼事情嗎？」，或是「那個時候，你不是說，比起我更喜歡○○嗎？」之類的吧（笑）。哇啊啊啊，這個化為文字後可不是普通的煩啊！ 像這個樣子，冷靜想想看的話就會知道「就算那樣說也無法改變什麼啊」，但在那個當下總是會一個不小心說出諷刺的話來。

這種時候大概是有點任性地想要被理睬，想要聽到「好好，你才是最重要的！」等話語，但是從對方的角度來看的話，就是一個很麻煩的女生。若是偶而可愛的忌妒這種程度的話是可以，但若老是這麼做的話，對對方的心理是種打擊。相反的，若是自己被這樣對待的話，也會覺得「又無法改變過去我是能怎樣啊！（暴怒）」。感到有點抱歉呢！

於是，若繼續持續這種態度的話，男友的想法就會跨越「真是可愛的傢伙★」的界線，變成「我已經無法應付了。去跟會覺得這樣子還是很可愛的男生交往吧」這樣疲憊的狀態了。若是現階段還是習慣這種行為的話，不是「生氣」，而是直率地表達「因為我喜歡你，所以希望你可以多理睬我」，最後好好地道歉撒撒嬌吧！

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