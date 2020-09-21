為何你總是做兵？「暖男」與「兵」的3大差異　竟跟顏值沒關係？

相信不少男性朋友們都曾收過或者聽說過告白卻被發好人卡的故事，雖然許多人都笑稱問題一定出在顏值，其實主動與被動的差別，才是決定了男生在女生心中是「暖男」還是「兵」的關鍵。今天就讓小編告訴你，如何躲過被當「兵」的命運，盤點三大「暖男」與「兵」的不同吧！

即睇「暖男」與「兵」的3大差異▼▼▼

1. 積極與消極：暖男主動關心／兵一個口令一個動作

簡單來說，差別就在「細心度」與「行動力」！同樣都是在幫助對方，但是暖男會觀察入微，並早一步主動發現對方的需求、心理變化等等；而兵通常被動等待對方的差遣，像是當司機、幫忙修東西等等，往往都要等到對方主動開口才會有所行動，久而久之，就真的除了對方有需要的時刻才會想到，平常就被當空氣了。

不過，過猶不及啊各位朋友們，雖然告訴你要多主動關心，但也不代表著就要時刻過度關注，因為有些時候對方只是需要有人陪，那種時候就靜靜地陪伴，不要刻意有所表現，反而會多此一舉造成扣分，戀愛是很複雜的～還是得要見機行事！

暖男會觀察入微，早一步主動發現對方的需求。（《致我們單純的小美好》劇照）

2. 細心與粗心：暖男了解細微心思／兵只想到外在物質

除非是中央空調，不然基本都是對對方有意思才會願意當對方的「暖男」（或兵），因此知道對方的各種資訊顯得特別重要，但是暖男更看重在對方的內心、價值觀、心情等等，交流的過程中會當一個傾聽者，並適時給予反饋，讓對方覺得被理解、同理，甚至還能獲得解決問題的辦法。

而兵則是只要有機會，就會噓寒問暖、自願當馱獸，往往更注重實質上的協助，像是送消夜、幫忙處理事情等等，嚴格來說並沒有大錯誤，唯一的問題點就是，對方所需要的不只是物質而已，而且忽略心靈的結果就是兩顆心沒有互動，自然也很難晉級到心動了。

另外，還有兵通常這時候會覺得自己幫到對方而沾沾自喜，但事實上對方或許只覺得謝謝你的幫忙，僅此而已，因此做得太多反而會弄巧成拙。

暖男更看重在對方的內心、價值觀、心情，交流過程中會當一個傾聽者，並適時給予反饋。（《大力女子都奉順》劇照）

3. 原則與氾濫：暖男適時婉拒／兵沒有底線

不要以為無條件無設限、掏心掏肺的付出，就可以得到美好的評價。其實暖男相較於兵，比較有自己的原則，並且較懂以退為進；而兵則是會盡全力滿足對方的需求，就像一個電腦管家，而非關係相等的另一半。

沒有底線與自我的付出，往往會被「物盡其用」而不自知，最後還會認為對方享受了「服務」是自己的榮幸，認為對方也會一點一點的「欠我什麼」，其實對方根本沒逼你，認知上的差異就是這樣而來。

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