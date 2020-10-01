陳百祥阿叻獲頒銅紫荊　盤點星章演藝人　網民眼中這些人值得授勳

69歲藝人陳百祥（阿叻）獲政府授頒授本年度銅紫荊星章，港府形容他是「新一代演藝人的模範」。網民對陳百祥獲授勳都大感驚訝，沒想到其成就已達到「民間特首」周潤發及劉德華級別，有人則替其好友們曾志偉、譚詠麟及鍾鎮濤等不值，被阿叻遠遠拋離，一直也未能獲得紫荊星章。本文就盤點網民熱議多位無緣奪得星章、但應該要授勳的娛樂圈藝人。

69歲藝人陳百祥（阿叻）成為演藝界的代表，獲頒銅紫荊星章。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

過去不少演藝界名人都曾獲授勳，陳百祥今次獲頒銅紫荊星章，即與「民間特首」劉德華、3屆金像獎影后惠英紅以及國際名導吳宇森齊名。

即睇歷屆曾獲頒銅紫荊星章或以上榮譽藝人▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

陳百祥受訪時坦言，去年撐警言論可能是獲授星章原因之一，但有網民則替同樣有現身撐警集會的譚詠麟及鍾鎮濤不值，「明明都有撐，佢哋成就點會輸蝕？」另有網民認為，談到演藝成就，一眾金像獎影帝影后，以及四大天王中的2顆遺珠張學友與郭富城，更應該一早就獲授勳。

網民眼中值得授頒星獎但年年失落的藝人▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

【陳百祥9件事】（01製圖）