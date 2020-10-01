陳百祥阿叻獲頒銅紫荊星章　與劉德華齊名　網民想起林振強一句話

政府於今日（1/10）公布今年授勳名單，69歲藝人陳百祥（阿叻）成為演藝界的代表，獲得銅紫荊星章，港府形容他是「新一代演藝人的模範」。他受訪時坦言去年撐警言論可能是原因之一，但強調自己是發自真心。不少網民對陳百祥獲授勳都大感驚訝，直言是勵志故事，但亦有人替曾志偉和譚詠麟不值，之前只授頒榮譽勳章，跟紫荊星章沾不上邊。

69歲藝人陳百祥（阿叻）成為演藝界的代表，獲頒銅紫荊星章。（資料圖片）

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藝人陳百祥是本年度唯一獲頒勳的演藝界人士，港府在嘉許語中形容他「陳先生熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，貢獻良多，充分表現其無私與仁愛的心，促進社會和諧與溝通的良好榜樣。陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。」

陳百祥獲嘉許的消息一出，隨即引起熱議，有人笑言「荷蘭叻拎荷蘭水蓋，襯到絕！」，又指這是一個勵志故事，「破完幾次產，仲有『水蓋』拎」。不過更多人想起鬼才填詞人林振強昔日曾形容「阿叻是我的偶像」：「任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。以一人之力，左右一個騷，或一件盛事，這正是我渴望擁有的影響力。」

有網民則替曾志偉、譚詠麟等人大感不值，「點會輸畀阿叻」、「倫伯一定好失落」，又認為如果積極參與慈善籌款節目是原因之一，「應該頒返畀肥姐喎！」。翻查資料顯示，曾志偉和譚詠麟曾在2008年，與「肥媽」MariaCordero齊齊獲頒榮譽勳章，但自此沒有更上一層樓。

過去不少演藝界名人都曾獲授勳，陳百祥今次獲頒銅紫荊星章，即與「民間特首」劉德華、3屆金像獎影后惠英紅以及國際名導吳宇森齊名。

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【陳百祥9件事】（01製圖）