授勳2020｜陳百祥阿叻獲勳銅紫荊星章　網民反應嬲多過Like近倍！

【授勳2020/陳百祥/阿叻/銅紫荊星章】政府今日（1日）公布一年一度授勳名單，共687人獲頒授勳銜及作出嘉獎，當中不乏政界及金融界人士，而藝人陳百祥（阿叻）亦獲頒銅紫荊星章，他接受《香港01》訪問時不諱言獲勳是與去年反修訂《逃犯條例》風波中多次發表撐警言論有關，又強調所有言行都是想香港好。 授勳名單一出，不少網民隨即搜尋了解有何人獲勳，陳百祥、全國政協常委兼世茂集團主席許榮茂及菁英會副秘書長高松傑成網民熱門搜尋人物，不少網民對陳百祥獲頒銅紫荊星章大感驚訝，已故著名填詞人林振強亦因一件事成陳百祥人氣竄升相關搜尋。

「授勳」在過去1天的Google Trends搜尋熱度：

截至今日（1日）下午6時，「授勳」一字在過去1天的搜尋熱度變化。（Google Trends截圖）

與「授勳」相關人氣竄升搜尋：

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根據Google Trends數據，今日凌晨時間政府公布今年授勳名單，隨即引來網民搜尋相關資訊，令「授勳」一詞搜尋熱度飆升，隨後回落。至今早6時半搜尋熱度又重回高峰，兩輪高峰分夠配合一早一晚生節活奏不同的網民，及後搜尋熱度隨時間慢慢回落，現時已經與授勳公布之前沒有太大分別。

在「授勳」相關搜尋中，「太平紳士」、「政府新聞網」、「榮譽勳章」成人氣竄升搜尋，網民除想了解獲頒勳及太平紳士委任名單，陳百祥、許榮茂及高松傑3人一度成相關人氣搜尋對象。

今年有4人獲最高榮譽的大紫荊勳章，包括立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、深水埗區議會前主席陳東及許榮茂。不過4人之中只有許榮茂成為相關人氣搜尋，相信是網民對他不太熟悉所致。

今年195名獲頒行政長官社區服務獎狀的人士之中，包括建制派KOL高松傑，他曾與其他KOL合唱撐警歌曲，又曾到英國駐香港總領事館門外抗議及撕毀英國國民海外護照（BNO），成為相關人氣搜尋相信與其政治立場引起網民關注有關係。

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「陳百祥」、「阿叻」在過去1天的Google Trends搜尋熱度：

截至今日（1日）下午6時，「陳百祥」、「阿叻」在過去1天的搜尋熱度變化。（Google Trends截圖）

與「陳百祥」、「阿叻」相關人氣竄升搜尋：

在「陳百祥」、「阿叻」相關搜尋中，林振強成人氣竄升搜尋對象。林振強為香港著名填詞人，他於2003年因淋巴癌逝世，終年55歲。他生前於報章專欄「傻強扶弱」曾寫道「阿叻是我的偶像」，但內文其實是「曲線」嘲諷陳百祥的行為和品味，稱「阿叻改變不了世界，但他可以獨力改變一個電視節目的質素」，此後每當網民提起陳百祥時都會想起林振強當年的啜核抽水，相信網民搜尋陳百祥的同時搜尋林振強是想找回這篇已成潮文的專欄文章觀看。

陳百祥為今年最矚目的獲勳人士之一，他去年多次高調撐警，曾出席撐警大會支持警方執法，又於港台直播節目中支持警員受生命威脅下必須開真槍，形容721元朗襲擊事件是「互毆」，其撐警言論引起部分網民不滿，他獲勳亦自然成為網民熱搜對象。

「陳百祥」及「阿叻」的搜尋熱度於授勳名單公布後直線上升，甚至是在深夜時分都維持高熱度，其後雖然有上落，但熱度至少比授勳名單公布前高出不少，直至中午時分左右開始回落。網民熱切關注陳百祥，相信與他演藝界人士身份及政治立場有關。

綜合多個Facebook專頁，與「授勳」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理今日凌晨政府及傳媒公布今年授勳名單相關帖文（10月1日凌晨零時至早上11時半），在60個Facebook專頁共74個帖文中，「嬲嬲」數最多，有40,947個；排第2的是「讚好」，有22,317個；第3多的是「哈哈」，有19,160個。

77個帖文中，獲得最多「嬲嬲」的是「立場新聞」的專頁，帖文為一篇報道，指出陳百祥獲頒銅紫荊星章，警務處共有93人獲勳，「嬲嬲」數多達8330個，不少網民不滿陳百祥和警員獲勳，指出「授勳名單就係最好嘅制裁名單」、「以前授勳是榮耀，而家授勳是恥辱」。

而沒有獲得「嬲嬲」的其中一個專頁「真‧建制」的帖文讚揚陳百祥獲勳，指出「今次真係叻」，網民留言讚揚陳百祥「眾望所歸」、「不畏黑暴，敢作敢言」、「真英雄」。

討論區網民對「授勳」及「陳百祥獲勳」的看法

除了facebook，《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現兩邊網民都熱烈討論授勳名單，但取態各有不同。

連登討論區帖文與「授勳」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「細個以為拎大紫荊勳章都係偉人」中，網民對授勳名單取態明顯傾向負面，「制裁」成為最熱門討論詞，出現15次，批評字眼「垃圾」、「人渣」及「豬肉獎」分別出現8、7及3次，反映網民不滿獲勳人士多為建制派，稱特區政府為外國主動提供了制裁名單。而陳百祥為最多人討論的獲勳者，「叻」及「百祥」字眼出現7及5次。今年警隊有百多人獲勳或嘉許，成為大贏家，「警司（出現4次）」、「警務處（出現3次）」、「處長（出現3次）」同為熱門討論詞。

香港討論區帖文與「陳百祥獲勳」相關熱門討論詞：

香港討論區其中一則較多人發言的帖文「恭喜陳百祥(阿叻)獲頒銅紫荊星章」中，網民對陳百祥獲勳取態則明顯傾向正面，「恭喜」、「叻」、「讚好表情符號」、「實至名歸」，分別出現32、30、12及9次。「公信力」出現次數亦較多，有10次，支持及反政府的網民熱烈討論政府是否有足夠公信力授勳。

本文統計共60個Facebook專頁，於10月1日凌晨零時至早上11時半，曾於Facebook發布有關「授勳」的74個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： Stand News 立場新聞 Speak Out HK 港人講地 香港蘋果日報 有線新聞 i-Cable News Alvin Yeung 楊岳橋 馮智政 潘小濤 Studio Incendo 今日正言 Today Review Now News - 新聞 香港獨立媒體網 真‧建制 政情網上行 點擊香江 頭條日報

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